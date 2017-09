Heiberg på hemmelig tur til Nord-Korea

Gerhard Heiberg (78) tilbrakte fem dager i total isolasjon på hemmelig oppdrag i Nord-Korea.

Det forteller nordmannen til VG, drøyt fire måneder før OL-ilden tennes i Pyeongchang.

Heiberg ble fratatt telefonen på flyplassen i Nord-Korea, og tilbrakte fem dager i full isolasjon i verdens mest lukkede land under reiser, som fant sted i 2007. Det skjedde på oppdrag fra daværende IOC-president Jaques Rogge, som var spent på om regimet i nord ville lage trøbbel dersom vinter-OL ble tildelt Sør-Korea.

– Spørsmålet var om regimet kunne støtte en sørkoreansk søknad. Dette sa de enstemmig «ja» til. Jeg reiste hjem og fortalte Rogge at Nord-Korea ikke ville lage politisk vanskeligheter rundt et OL i Pyeongchang, sier Heiberg til VG.

Bakgrunnen for at Nord-Korea ga grønt lys under nordmannens besøk i 2007, var ifølge Heiberg at OL-byen Pyeongchang ligger i provinsen Gangwon. Denne provinsens er delt mellom nord og sør. Dermed skal Nord-Korea ha følte et visst eierskap til arrangementet.

– Har IOC reist tilbake til Nord-Korea etter at du var der?

– Nei, men IOC har et medlem fra Nord-Korea, og har på den måten beholdt en viss kontakt med regimet i Pyongyang. Vi har også uttrykt at vi gjerne ser at nordkoreanske utøvere deltar i OL, men rundt det temaet har de vært helt tause, sier Heiberg.

Tror på få tilskuere



I forrige uke gikk han av som medlem i IOC etter å ha jobbet for organisasjonen i 23 år.

– Hva slags forventninger har du til vinterens OL?

– Jeg tror det blir bra. Men jeg er dessverre redd for at det ikke kommer så mange utenlandske turister på grunn av den politiske situasjonen, sier han.

EKS-SJEF: Tidligere IOC-president Jacques Rogge. Foto: Bernd Kammerer , AP

For snart tre uker siden ble det kjent at under 23 prosent av billetene til vinterens OL var solgt. Lekene starter 9. februar.

Heiberg forsøkte også å overtale regimet i nord til å godkjenne at OL-fakkelen skulle løpes over demilitariseringssonen på den 38. breddegrad, fra sør til nord. Det fikk han ikke aksept for.

– Jeg reiste rundt og fikk se på idrett og ulike arenaer. Nordkoreanerne ville gjerne ha sponsorer, men var ikke villige til å gi sponsorene noe tilbake. De ville arrangere maraton, der de spurte om jeg kunne skaffe dem «Omega» som sponsor. Men Omega ba meg omtrent ryke og reise da jeg kom tilbake, for de ville jo ikke fått noen rettigheter i retur. Det ville vært å gi bort penger. Og attpåtil til Nord-Korea, smiler Heiberg i dag.

En eskalering av konflikten i regionen kan være med på å skremme bort tilskuere fra lekene. De siste ukene har Nord-Korea nok en gang hisset på seg nabolandene – samt USA – ved å gjennomføre atomprøvesprengninger og sende opp raketter i retning av Japan.

PRIO-forsker Stein Tønnesson omtaler krigsfare som «større enn tidligere, men ikke stor».

Ikke overraskende



Han var ikke vært kjent med Heibergs reise til Nord-Korea før VG tok kontakt. Samtidig understreker han at det har vært et maktskifte i det lukkede landet siden reisen fant sted, og at det ikke er gitt at dagens diktator, Kim Jong-un, mener det samme som sin far gjorde i 2007.

FORSKER: Stein Tønnesson. Foto: , PRIO.ORG

Det er likevel godt kjent at Kim Jong-un er svært interessert i sport.

– Det er ikke overraskende at IOC pratet med Nord-Korea den gangen. Om Sør-Korea skal arrangere et så stort mesterskap, er det naturlig å sjekke hvordan nord stiller seg til dette, mener Tønnesson.

Forskeren mener et samarbeid mellom nord og sør om et OL ville vært enormt viktig for fredsprosessen i regionen.

– Jeg tror idrett har et voldsomt potensial når det gjelder å gjenskape samkvem mellom Nord- og Sør-Korea. Derfor ser jeg veldig positivt på det at Heiberg besøkte regimet i Pyongyang.

– Hva tror du Nord-Korea tenker om at det arrangeres OL i Sør-Korea?

– Det er nok tvetydig. På den ene siden er Kim Jong-un veldig sportsinteressert, og at det arrangeres OL i fedrelandet Korea opplever han nok som fint. Men samtidig er det nok veldig plagsomt at det arrangeres i den konkurrerende staten Sør-Korea, sier forskeren.

Terrorfare?



Selv ville Tønnesson reist til Pyeongchang og deltatt i OL dersom han selv hadde vært en toppidrettsutøver som fikk grønt lys av Olympiatoppen.

Han forklarer det med en vurdering av faren for krig – som ingen av partene er tjent med, kombinert med hvordan sørkoreanere flest lever fint med dagens trusselbilde.

– Men risikoen for en terroraksjon må tas i betraktning. OL er en stor begivenhet som gir mye kredibilitet til Sør-Korea internasjonalt. Det kan tenkes at Nord-Korea på snedig vis vil ødelegge dette. Men om vi ser på den terroren som Nord-Korea har sponset tidligere, så har det handlet om attentater i utlandet. De sender ikke folk med selvmordsbelter som sprenger idrettsfolk, sier Stein Tønnesson til VG.

