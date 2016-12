Heiberg har egen IOC-etterfølger klar

Gerhard Heiberg (77) har bestemt seg for hvem han mener bør ta over som IOC-medlem når han selv gir seg neste høst. Vedkommende er norsk. Og kvinne.

Disse tror VG er Heibergs favoritter: 1.Stine Lise Hattestad Bratsberg (50): OL-vinner fra Lillehammer-lekene og jobbet aktivt med å skaffe OL til Oslo i 2022 (selv om det ikke gikk så bra). Har den «riktige» alderen. Godt forhold til Heiberg. Gode kontakter i næringslivet. 2. Siri Hatlen (59): Har mange styreverv og god kjennskap til både IOC og norsk næringsliv. Var styreleder for ungdoms-OL i 2016, et arrangement IOC har lovprist i ettertid. 3. Bente Skari (44): Har mer enn nok av idrettslig bakgrunn, og gjorde en god jobb som rennleder for ski-VM i Oslo i 2011. Har bein i nesa og tør å ha egne meninger. Har perfekt alder. ANDRE KANDIDATER: Åsne Havnelid (55): Ny sjef for Norsk Tipping. Er tidligere assisterende toppidrettssjef, var adm. direktør i Oslo-VM i 2011 og generalsekretær i Norges Røde Kors. Og er innenfor aldersmessig. Karen Espelund (55): Har den perfekte bakgrunn som tidligere styremedlem i UEFA, generalsekretær i Norges Fotballforbund, selv toppspiller og en rekke andre verv innen idretten. Er nå direktør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Marit Breivik (61): Sjef for sommeridretten i Olympiatoppen. Kjenner norsk idrett godt , blant annet som tidligere suksesstrener for håndballjentene. Men er over 60 år. Marit Wiig (66): Golfpresident. Har sittet i idrettsstyret, og vært ekspedisjonssjef for idrett i kulturdepartementet. Bred ledererfaring og kjenner idretten svært godt. Alderen jobber mot henne. Kristin Kloster Aasen (55): Er nummer to i Norges Idrettsforbund etter Tom Tvedt i øyeblikket. Er dyktig og respektert i alle leirer. Men kanskje for beskjeden hvis målet er å røske opp i IOC? Linda Hofstad Helleland (38): Kan være arbeidsløs etter valget i 2017, og har vist større interesse for idrettsdelen av sin portefølje enn mange andre kulturministere. Ikke på godfot med NIF-toppene. Nyvalgt WADA-visepresident.

Vurdert av: Anders K. Christiansen og Ole Kristian Strøm

Det bekrefter Heiberg selv overfor VG.

Han kommer til å avsløre navnet på sin egen kandidat etter å ha informert styret i Norges idrettsforbund i morgen.

De siste månedene har Heiberg pratet grundig med rundt ti norske kvinner. Nå starter lobbyarbeidet med å få «den utvalgte» valgt inn i IOC.

– Prosessen og samtalene har vært veldig spennende. De jeg har pratet med har vært åpne og positive. De synes det er et spennende verv, som krever mye tid og innsats. Det minst spennende med prosessen var å måtte komme tilbake til mange av dem og si «dessverre, det blir ikke deg», sier Heiberg.

Det er 22 år siden han selv ble IOC-medlem, i etterkant av et svært vellykket OL på Lillehammer. De siste årene har Heiberg vært svekket som følge av kreftsykdom. Nå synes han det er på tide å trekke seg tilbake.

Han har lenge vært opptatt av at etterfølgeren bør være en kvinne. I tillegg har 77-åringen jobbet for å sørge for at Norge forblir representert i IOC.

Det er ikke en selvfølge: Blant 206 nasjoner er det bare rundt 70 som er representert i idrettsorganisasjonen.

– Jeg er slett ikke trygg på at Norge får beholde en plass i IOC. Derfor har jeg hatt samtaler med formannen i valgkomiteen, samt ledende personligheter i IOC, for å finne den personen i Norge som best tilfredsstiller de kravene som nå stilles. IOC består i dag av litt for mange som «bare» kommer fra idretten. Vi trenger også folk med samfunnsmessig bakgrunn, politikere, forretningsfolk, jurister og kulturelle personligheter. Mitt utgangspunkt har vært «hvem kan jeg lettest få inn som min etterfølger den dagen jeg går av?», forteller Heiberg i dag.

Reformprosessen Agenda 2020 har gitt IOC mer makt - eller kontroll - over hvem som velges inn i organisasjonen, forteller 77-åringen. Han er likevel klar på at det vil være styrkende for kandidaten han innstiller dersom NIF-styret velger å støtte vedkommende.

Målet er at etterfølgeren velges inn når IOC samles i Lima i september til neste år.

– I alle mine 22 år i IOC har jeg brukt over 50 prosent av tiden på arbeid i organisasjonen. Det er stort sett ulønnet arbeid, så du må ha en voldsom interesse og noenlunde økonomi for å tåle det, sier Heiberg.

– Washington Post skrev i sommer at IOC-medlemmene mottar 3700 kroner dagen når de er på OL og IOC-møter?

– Det er en døgnsats på 450 dollar når man er på reise, ja. Men det skal dekke alt annet enn hotell og frokost. Lunsj, middag og transport er blant det man må betale selv.

– Ikke noe å basere en inntekt på?

– Det er korrekt, sier Heiberg.

Han vil ikke avsløre hvilken norsk kvinne han har landet på før han har informert NIF.

BLANT FAVORITTENE: Stine Lise Hattestad Bratsberg. Foto: Frode Hansen , VG

Men VGs uformelle kandidatliste i sommer (revidert i denne saken) får stempelet «meget bra» av en lattermild og humørfylt Heiberg.

På listen er blant annet navn som Stine Lise Hattestad Bratsberg og Bente Skari. Begge har «riktig» alder.

Hattestad Bratsberg har også et godt forhold til Heiberg. Hun ble olympisk mester på Lillehammer, der Heiberg var arrangementssjef.

De to har også sittet sammen i styret i selskapet Pure Consulting.

Kilder VG har pratet med spiller også opp Siri Hatlen (59) som en mulig het kandidat. Hun behersker fransk og kjenner IOC svært godt etter å ha vært styreleder i ungdoms-OL på Lillehammer.