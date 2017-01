Heiberg: – En tabbe ikke å utestenge Russland

OLYMPIATOPPEN (VG) Gerhard Heiberg (77) erkjenner det nå: IOC er i trøbbel.

Det har gått noen siden nok en rapport avdekket russisk doping i statlig regi. Over 1000 utøvere skal ha vært innrullert i det årelange jukset.

– Vi har vært naive, sier Gerhard Heiberg.

Han er svekket av kreftsykdommen og hviler seg mot to krykker mens han prater med VG på Toppidrettssenteret ved Sognsvann.

For fire måneder siden satt vi på stranden i Rio de Janeiro. Heiberg hadde nettopp stemt for å la russiske idrettsutøvere delta i OL. Det gjorde samtlige IOC-medlemmer den dagen – utenom én.

Mektige Russland hadde fått viljen sin. IOC så en annen vei.

Den gangen, i august, mente Heiberg at organisasjonen aldri har stått sterkere. En stabilt voksende økonomi og høy interesse for OL ble brukt som argumenter.

I dag ser han annerledes på det. På direkte spørsmål om hva slags IOC han etterlater seg når han trer tilbake etter 23 år neste høst, svarer 77-åringen:

– Før sa jeg at vi aldri har stått sterkere. I dag sier jeg at vi aldri har hatt større utfordringer. Det gjelder på mange områder, men viktigst er antidopingarbeidet. Det handler om organisering og hvordan vi håndterer Russland-saken fremover. Det er store spørsmål som må besvares, og som ikke må ta for lang tid, sier Heiberg.

– Det har skjedd noe med både deg og IOC det siste halvåret?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er også et spørsmål om hva man skal gjøre for å tiltrekke oss flere søkerbyer til OL. Her må man tenke nytt, og det er vi villige til. Men det krever diskusjoner og vil ta tid.

– Sett i ettertid: Var det en tabbe ikke å utestenge Russland fra Rio-OL?

VENNER: Russlands president, Vladimir Putin (t.v.) og IOC-president Thomas Bach. Foto: David Goldman , AP

– Ja. Jeg mener vi var naive. Det inkluderer meg selv, siden jeg stemte for det IOC landet på. Vi var alle naive, med unntak av én. Derfor mener jeg vi må trå hardere til neste gang. Der er jeg allerede i en diskusjon, for det er andre i IOC som er av en annen oppfatning. Det vil bli voldsomme diskusjoner rundt dette fremover.

Før jul utpekte han NIF-topp Kristin Kloster Aasen til sin mulige etterfølger i IOC. Heiberg avkrefter at det er lettere for ham å innrømme svakheter i IOC nå som han er ni måneder unna sin egen avskjed i organisasjonen.

Han skal stå på til siste dag, understreker han.

– Dersom du kunne trykket på noen knapper og gjort endringer over natten: Hva ville du gjort med IOC?

Heiberg humrer før han svarer:



– Det er lett å si at jeg ville brukt mye mer penger på antidopingarbeidet, jeg ville gjort WADA enda mer uavhengig enn i dag. Jeg kunne kanskje endret organisasjonsstrukturen noe. Men mye mer ville jeg ikke gjort, mener han.

Selv entret hans IOC-manesjen etter å ha hatt ansvaret for et svært vellykket OL på Lillehammer i 1994. Den gangen holdt det å komme inn under vingene på president Juan Antonio Samaranch.

MØTTE VG: Gerhard Heiberg etter forrige idrettsstyremøte, der han utpekte Kristin Kloster Aasen som sin etterfølger. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

I 2016 handler styringen av internasjonal idrett mer om toppolitikk enn noen gang. Øverst i IOC sitter Thomas Bach. Men under han myldrer det av fraksjoner, interesser og maktpersoner som drar i hver sin retning.

I Vesten får Bach saftig kritikk for sin håndtering av den russiske dopingskandalen. Gerhard Heiberg derimot, tror godt om russeren.

– Jeg tror vi har fått en president som er vant med å treffe avgjørelser. Nå gjelder det å få med resten av styret. Jeg tror det blir flere ekstraordinære IOC-sesjoner i tiden fremover. Dette er ikke enkelt, men Bach er iallfall «hands on» og vet at det ikke er utredninger som skal leveres, men beslutninger som skal fattes.

– Han får kritikk for å være Putin-venn og nikkedukke for Russland?

– Jeg kjenner ham såpass godt, og jeg kjenner Putin såpass godt, at jeg ikke tror det er tilfellet. Han er en uavhengig person som følger det han mener er riktig. Jeg har sett kritikken, men føler meg trygg på at den ikke er riktig, argumenterer Heiberg.

Det siste halvåret har han grublet over hvem som bør etterfølge ham. Han har intervjuet – eller pratet med, som han liker å si – rundt ti kvinner. Valget falt altså til slutt på NIFs egen visepresident, Kristin Kloster Aasen.

Heiberg svarer «ja» på spørsmål om alle interessekonfliktene i IOC hemmer antidopingarbeidet. Men organisasjonen trenger den moralen og etikken nordmenn representerer, sier han.

– Derfor vil jeg nødig at min plass overtas av en som har en annen agenda enn hva vi står for. Men jeg er litt bekymret for fremtiden siden det ikke er sagt hvor mange som må være fra Vest-Europa, USA og slikt. Det er mer åpent enn tidligere.

– Kan ikke bare IOC spytte inn mye mer penger i kampen mot doping? Er den reelle viljen til stede?

– Nå føler jeg at viljen er til stede. Nå føler jeg at pengeboken blir åpnet enda mer. Jeg håper at de enkelte lands regjeringer vil bidra. IOC vil iallfall åpne pengeboken i større grad. Jo da, vi har mye penger og dette er det viktigste vi gjør i øyeblikket. Nå må det organiseres på en skikkelig måte, som gjør at vi tror på det vi gjør.

Sier Gerhard Heiberg idet han går inn i sitt siste år blant verdens mektigste idrettsledere.