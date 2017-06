Halvsannhetene har stått i kø

Kommentar Innsynet fra Sotsji-lekene viser med all tydelighet hvorfor åpenhetsrevolusjonen i Norges Idrettsforbund var så sårt tiltrengt.

Det er fortsatt lenge til det er mulig å sette to streker under svaret om hvordan den faktiske pengebruken har vært i toppen av norsk idrett.

Det skyldes at en rekke av de sentrale spørsmålene som er stilt, av praktiske grunner først vil bli besvart etter sommerferien, eller til og med utpå høsten.

Av bilagene vi så langt har fått se, er det mye som er helt uproblematisk. Samtidig danner deler av kostnadene, blant annet det VG tidligere har avslørt rundt Norway House, eller skjenkingen under ungdoms-OL, grunnlag for å diskutere hva som er greit i en frivillig organisasjon.

I tillegg forblir noen spørsmål ubesvarte, da det finnes serveringsbilag i materialet der innholdet ikke er spesifisert.

Men det mest interessante i denne debatten har hele veien vært prinsipielle spørsmål om åpenhet. Og her underbygger første innsynsrunde hvor viktig det var å kaste en antikvarisk kultur på båten.

For om man sammenligner tidligere uttalelser fra NIF-topper med bilagene som nå er åpnet opp, blir det svært tydelig hvor informasjonsvegrende Norges Idrettsforbund har vært.

I serien av unnvikende og ufullstendige svar, som preget idrettsforbundets linje frem til det historiske åpenhetsvedtaket i mai, kan vi nå føye til nye eksempler:

• NIF lot, av uvisse grunner, rett og slett være å nevne suiten de leide på luksushotellet Marriott under OL i Sotsji. Toroms-suiten ble leid i 17 dager, og kostet 185.000 kroner etter datidens dollarkurs. Noe av dette skal de ha fått refundert, ettersom statsministeren bodde der noen netter. For øvrig har NIF valgt å sponse nettene kongeparet var i Russland, og bruken øvrige netter er litt uavklart. Det kan opplagt diskuteres om en organisasjon som dette bør betale for sengene kongelige sover i. I denne sammenhengen er derimot hovedpoenget at det er kommunikasjonsfaglig helt uakseptabelt å delvis besvare spørsmål om billigere hotellrom, men ikke opplyse om det romvalget som kostet absolutt mest.

• En av de mest betente konfliktene knyttet til Sotsji, handlet om kostnadsfordeling mellom Oslo kommune og Norges Idrettsforbund. Her oppstod det en situasjon da idrettsforbundet fortalte VG om en rompris som var mye lavere enn det kommunen var blitt fakturert, i det som var en felles bestilling, organisert av NIF-partneren Jet Set Sports.

Først etter at idrettstoppene ble forelagt informasjonen om spriket, kom forklaringen om at differansen på over 3000 kroner rommet per natt, visstnok skyldtes diverse tilleggstjenester oppå romprisen.

Det ble blant annet hevdet at en minibuss med sjåfør, som var tilgjengelig 24 timer i døgnet, var en av forklaringsfaktorene. Men bilagene fra Sotsji tyder på at bilen ikke var tilgjengelig i 10 av døgnets timer. Den detaljen er slett ikke verdens største sak isolert sett, men det gjør noe med tilliten til informasjonen når presisjonsnivået er så lavt som det altfor ofte har vært i NIF.

På toppen av dette har det vært strid om kostnadsberegningen rundt PR-prosjektet Norway House, det ble lenge feilaktig hevdet at muligheten til å åpne opp var sperret av at regnskapet var godkjent, mens et tingvedtak om åpenhet som kjent aldri ble iverksatt.

Summen viser en omtrentlighet og vrangvilje, som i altfor lang tid fikk prege Norges Idrettsforbund kommunikasjonslinje utad.

Derfor er det ekstra gledelig at pipen fikk en annen lyd da lukkethetsdemningen endelig brast i Bodø. Teamet som nå jobber med å tilrettelegge for innsynet fremstår både serviceinnstilte, sympatiske og - ikke minst - åpne.

Det går mot lysere tider i Norges Idrettsforbund.

Men jaggu har tåken vært tett.