Generalsekretærjakten i NIF: Finnes det en kvinne?

Kommentar Navneleken er i full gang rett før fristen til å søke generalsekretær-jobben går ut. Men hva skal egentlig til for å være en «slik som idretten vil ha»?

Snart kommer svaret på hvem som erstatter Inge Andersen.

Havnelid? Felde? Sørlie-Lybekk? Forberg? Flatum? Rauntun? Espelund? Thidemann?

Spekulasjonene er selvsagt i full gang, nå senest i Aftenposten, foran norsk idretts viktigste ansettelse på evigheter.

Den viser med all mulig tyngde at det ikke finnes én, men en hel rekke kvalifiserte kvinner, som forhåpentligvis søker innen denne fredagen er omme.

Tiden er nemlig overmoden for å få en kvinne inn i idrettens administrative toppstilling.

Her snakker vi om en organisasjon der idrettspresidenten, den avgåtte NIF-generalsekretæren, 87 prosent av særforbundspresidentene, 80 prosent av særforbundsgeneralsekretærene, 79 prosent av kretslederne og 82 prosent av landslagstrenerne alle er menn. Og selv om det er noen små tegn til bedring, og kjønnsbalansen i styret er fin, er det nå et akutt behov for å gjøre noe med «mann (55)-tettheten» i lederposisjonene der makten er størst.

Kjønn skal selvsagt ikke være noen selvstendig ansettelsesgrunn, men med så mye godt å velge i på kvinnesiden, bør alt ligge til rette for å finne den nye driftssjefen her.

Og la oss nå, inntil vi vet hvilke navn som er aktuelle, heller konsentrere oss litt om hva hun som skal etterfølge Inge Andersen bør ha å by på.

For tankeeksperimentets skyld går det an å se for seg følgende drømmerespons på tittelspørsmålet «Finnes det en kvinne?», og siden dette først er tema, kan man jo like gjerne la seg inspirere litt av den klassiske de Lillos-låten med samme navn:

«Kjære norsk idrettsledelse: Jeg kan gjerne være streng, for det siste drøye året har vist at du kan bli litt sta. Den strengheten vil i tilfelle basere seg på at jeg har den nødvendige AUTORITETEN som trengs for å styre det administrative i en stor organisasjon som Norges idrettsforbund er.

Den bygger på kombinasjonen av en solid KOMPETANSE gjennom en lengre, relevant utdannelse, og den ERFARINGEN tidligere lederskap har gitt meg.

Men jeg skal også holde deg i hånden om noe farlig skulle skje. For trygghet og utvikling hos medarbeidere skaper en god arbeidsplass, der OMTANKE for hvordan andre har det er noe av det viktigste en toppleder kan bringe til torgs. Spør rundt der jeg har jobbet før, og du vil se en leder som EVNER Å LYTTE, som har skjønt hvorfor mennesket er utstyrt med to ører, men bare én munn.

Ellers vil jeg gjerne være snill og prøve å få dere til å le, fordi HUMØR smitter på en arbeidsplass, og nå har det vært nok dysterhet rundt norske idrettsledere for en generasjon. La oss få bedre frem hvor innmari mye det er å smile av i norsk idrett – da tar jeg gjerne rollen som innpisker og humørspreder.

Jeg vil selvsagt ha en jobb der jeg tjener ganske bra, men egne goder er ingen drivkraft for hvorfor jeg søker. Det blir dessverre dårlig med små presanger fra meg, men dertil flere smil hver dag».

Flere av de aktuelle kandidatene krysser av godt på denne sjekklisten. Og der man eventuelt skulle mangle noe, vil valget av et team med komplementære ferdigheter kunne kompensere for dette. For den nye generalsekretæren skal selvsagt ikke stå alene ved roret i den daglige styringen på Ullevaal.

Ledelsen i norsk idrett har vært på dypt vann, men har omsider selv tatt et godt sted mot land. Nå må de finne den beste navigatøren, som også velger en kurs der hun og presidenten utfyller hverandre i stedet for å konkurrere.

La oss håpe de finner den rette kvinnen til å gi alle en ny giv.

Selv om det blir dårlig med spandering av røyk og kino og en middag på kafé.