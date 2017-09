Frode Kyvåg varsler idrettsrevolusjon i Oslo etter byggeboom

Håndballveteranen Frode Kyvåg og Arbeiderparti-kollega Raymond Johansen slår seg på brystet og mener Oslo er i ferd med å bli den idrettsbyen hovedstaden ikke var for to år siden.

For to år siden hamret de løs på det forrige byrådet og den manglende satsingen på idrettsanlegg i Oslo i VG.

Kyvåg mente det var en skandale at ikke Oslo klarte å få mer enn 35 millioner kroner av tippemidler-potten på en drøy milliard i 2015. Bare Finnmark hadde mindre.

– Investeringer på over fire milliarder

Nå slår byrådssekretær Kyvåg og byrådsleder Raymond Johansen seg på brystet, og mener de har gjort grepene som vil sørge for at Oslo med rette kan kalle seg en idrettsby.

I 2017 får hovedstaden over 100 millioner kroner i tippemidler, og utbyggingen av nye anlegg har skutt fart. Denne uken inspiserte Johansen og Kyvåg den nye landhockeybanen på Voldsløkka, og de har satt av 4,1 milliarder kroner til å bygge anlegg i Oslo fra 2017 til 2020.

– Vi har landets dårligste anleggsdekning, og det er et kjempebehov for idrettsanlegg i Oslo. Men nå er vi i gang ned det helt nødvendige taktskiftet. Vi har lagt ned tidenes idrettsplan med investeringer på over fire milliarder. Og i år er vi på fjerdeplass på listen over hvilke fylker som får største andel av tippemidlene, sier Johansen til VG.

Mangeårig Norway Cup-general og tidligere Bækkelaget-høvding, Frode Kyvåg, mener det å åpne nye idrettsanlegg føles som en vel så stor seier som triumfene på håndballbanen.

– Jeg har jo lov til å være stolt av en del ting jeg har vært med på, men dette overgår alt. Jeg er kjempeglad for å få kunne bidra til å løfte anleggsbyggingen opp på et nivå jeg ikke trodde var mulig å få til. Det handler om skianlegg på Rustad og i Lillomarka, roarena på Bestum, en idrettshall på Lambertseter som folk har ventet på i 15 år, 15 kunstgressbaner som ble rehabilitert i fjor, og mye annet, melder Kyvåg, fortsatt like munnrapp selv om han fyller 72 år 8. september.

Og som føler at han har lært mye, selv etter at han rundet 70.

– Jeg har jobbet med talentutvikling og lagbygging i hele mitt liv, og det har vært veldig spennende å se hvordan dette fungerer i en litt annen sammenheng. Min byråd, Rina Mariann Hansen, er taktisk sterk, og har lært meg mye om hvor viktig lagarbeid er i politikken.

Tror flere bad kan redde menneskeliv

– Men den største kjepphesten er badene. Det har ikke vært bygget et nytt kommunalt bad i Oslo siden 1983, og nesten ingen er blitt rehabilitert. Der er det katastrofetilstander. Mange av våre nye landsmenn kan ikke svømme. Nå får vi mye mer kapasitet, og en betydelig økning av åpningstider. Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde menneskeliv.

Raymond Johansen er overbevist om at anleggsboomen i Oslo også vil være en viktig bidragsyter for å sikre bedre integrering i hovedstaden.

– Nesten ingen er flinkere på integrering og inkludering enn det idretten er. Der starter alle på nær sagt likt nivå. Idretten binder folk sammen med felles opplevelser, og hjelper barn og unge med innvandrerbakgrunn til bedre språkkunnskaper, sier Arbeiderparti-veteranen.

Den tidligere lederen av sportslig utvalg i Vålerenga Fotball, er også – naturlig nok – glad for at VIF får en ny storstue både for fotball på Valle og ishockey på Jordal.

– Med dette taktskiftet bør Oslo greie å få frem langt flere eliteidrettsutøvere i årene som kommer. En langt større bredde vil få betydning for eliten på sikt. Nå har vi tilgjengelige baner og anlegg som gjør at det er mulig for barn og unge å oppnå drømmene sine. Det var gledelig å se at det nå var satt ut hekker på løpebanen på Lambertseter. Det hadde neppe skjedd uten Karsten Warholms VM-gull.

Kyvåg tror også opprustningen på byens idrettsanlegg vil gi resultater i form av fremtidige medaljer, heder og ære.

– Jeg er 110 prosent sikker på at om vi om 20 år vil se en rekke flere utøvere fra Oslo som hevder seg i toppen, sier Kyvåg, som i disse dager er vel så mye opptatt av valgkamp som av jobben som byrådssekretær.

Selv om Arbeiderpartiet regjerer i hovedstaden, er det langt mer usikkert om partiet får regjeringsposisjon ved stortingsvalget 11. september.

– Jeg er ikke veldig bekymret, men litt. Mest over tendensen, den høyrepopulistiske bølgen som skyller over USA og Europa. Men jeg tror det blir et regjeringsskifte, sier Frode Kyvåg.

