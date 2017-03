Forsker ber om halv milliard til egenorganisert idrett

OSLO KONGRESSENTER (VG) Reidar Säfvenbom ved Norges idrettshøgskole mener AS Norge bør bruke nesten en halv milliard kroner over tre år på å hjelpe barn og unge som driver med idrett utenfor NIF-systemet.

Det fortalte forskeren da han innledet et såkalt innspillsmøte i regi av kulturdepartementet mandag formiddag. Der skulle store og små i norsk idrett fortelle Linda Hofstad Helleland (H) hvordan myndighetene kan legge til rette for mer egenorganisert idrett rundt om i landet.

Å øremerke en liten del av pengene som i dag kommer fra Norsk Tipping, er én mulighet. Det er lite populært hos Norges idrettsforbund. De mener dagens system fungerer godt.

– Tidene endrer seg. Det krever at alle samfunnsordninger i Norge omstiller seg. Hvorfor er det ikke da på tide at vi også ser på idretten og spør oss selv om vi bør gjøre noen små justeringer for at vi kan nå frem til flere der ute, sa kulturministeren fra talerstolen.

Stadig nye miljøer



Førsteamanuensis Säfvenbom nikket fra et hjørne i rommet i Oslo Kongressenter. I flere år har han problematisert det at Norge bruker mange hundre millioner kroner på idrett, uten å treffe bredt nok – mener han – blant barn og unge.

– Vi får stadig nye, moderne aktiviteter. De er en naturlig del av den tiden man lever i. Ungdom i Norge i dag kan ikke nødvendigvis navnene på de beste langrennsløperne våre, men de kjenner parkourutøvere og trickere fra hele verden. Dette er en type aktivitet som vokser frem over hele verden. Når det skjer noe i USA, så finner du den på gata her i Norge i morgen, sier Säfvenbom til VG.

– Disse miljøene faller utenfor dagens system?

– Ja, de sliter. På Idrettshøyskolen har man åpnet for en del av disse grupperingene. Streetdansere har blant annet fått lov til å være der, og da klorer de på døra for å få komme inn oftere.

FØRSTEAMANUENSIS VED NIH: Reidar Säfvenbom.

Han foreslo i dag å etablere en egen organisasjon på utsiden av Norges idrettsforbund. I tre år bør myndighetene sette av 150 millioner kroner årlig til formålet mener forskeren.

Summen er ikke avgjørende, understreker han. Den kom han frem til ved å ta prisen på bygging av tre idrettshaller. Säfvenbom mener NIF er eneleverandør av aktivitet til barn og unge. Organisasjonen bør tåle det å dele en brøkdel av sin årlige overføring med andre, hevder han.

Pengene kan også komme fra både helsedepartementet og barne- og likestillingsdepartementet. Da tilfører man friske penger og unngår en «fraksjonering» vi ser i dag, argumenterer Säfvenbom.

Røste: Kunstig konflikt



Representanter fra både organisert og egenorganisert idrett var godt representert under møtet mandag formiddag.

Felles for alle dem under NIF-paraplyen (særforbund, kretser og klubber) var poengteringen av at egenorganisert idrett drar nytte av anleggene til organisert idrett.

– Jeg mener den konflikten mellom organisert og egenorganisert ikke eksisterer. Mye av den egenorganiserte aktiviteten er avhengig av at noen organiserer og tilrettelegger. Dagens idrettsmodell fungerer bra etter intensjonene, selv om det er naturlig å justere det etter morgendagens behov og ikke bare etter gårsdagens erfaring, sa skipresident Erik Røste.

Utviklingssjef i Norges idrettsforbund, Anja Veum, tok også ordet. Hun mente at mindre tippepenger til de organiserte i praksis får konsekvenser også for de egenorganisert.

– Dersom støtten til løypepreparering reduseres, så blir det færre løyper å gå på ski i, illustrerte Veum.

Flere personer fra organisert idrett rundt om i landet messet det samme budskapet mandag formiddag.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland, her med NIF-topp Inge Andersen i Rio under OL. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Dersom andelen spillemidler som øremerkes idrettsformål utvannes, er det en grunnleggende utfordring for hele idrettsbevegelsen. Det er min påstand at det hverken tjener idrettsbevegelsen eller den egenorganiserte delen at man fjerner penger fra spillemidlene, til et eller annet udefinert, la Veum til.

Statsråden reagerte



Det siste fikk kulturminister Linda Hofstad Helleland til å fyre seg opp da hun skulle oppsummere det tre timer lange møtet.



Statsråden har i løpet av 15 måneder utfordret idrettsforbundet på en måte som har gjort at klimaet mellom partene har blitt svært kjølig.

– Når Anja fra NIF sier at dersom vi reduserer tippemidlene til «et eller annet udefinert», da vet jeg ikke helt hva NIF tenker. Om NIF og Anja, etter alle disse innleggene og fantastiske initiativene vi har hørt om – som ikke er regi av NIF: Om vi skal kalle det «et eller annet udefinert», ja da synes jeg vi beveger oss inn i et farlig landskap, sa Helleland foran alle i salen – Veum inkludert.

I møte med VG etterpå virket hun skeptisk til å etablere et eget forbund utenfor NIF-paraplyen. Hun ønsker seg heller noe ubyråkratisk, som ikke «stjeler» penger fra aktivitet.

– Kanskje en slik enhet er løsningen på sikt, men det er ikke et tema akkurat nå. At jeg som politiker skal etablere en slik organisasjon blir også feil. Det må komme fra grasrota. De uorganiserte må selv stå for dette, sier hun.