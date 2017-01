Flere krever åpenhet om pengebruk: – Saken blir ikke borte før NIF åpner opp

Mandag ble det kjent at både Buskerud og Troms idrettskrets ber toppene i norsk idrett om å åpne for innsyn i gamle kvitteringer. Nå følger flere andre etter.

Norges Idrettsforbund nekter å vise frem både bilag og konkret pengebruk før dagens styre ble innsatt i juni 2015. Det gjør blant annet at offentligheten ikke får vite hva det kostet å gjøre seg lekker for IOC under OL i Sotsji for tre år siden.

Saken har nå ridd norsk idrett som en mare i snart ett år.

– Denne saken blir ikke borte før NIF har åpnet opp. Finnmark idrettskrets er uenig i det vedtaket idrettsstyret har gjort. Det har jeg også fortalt idrettspresident Tom Tvedt, sier kretsleder i landets nordligste fylke, May Bente Eriksen til VG.

Hun klapper kollegaen sin i Buskerud idrettskrets, Roar Bogerud, på skulderen.

I går ble det gjennom Drammens Tidende kjent at den tidligere håndball-lederen har sendt et formelt brev til idrettsforbundet, med beskjed om å vrake sitt eget vedtak om hemmelighold for utgifter før 2015.

Troms idrettskrets kastet seg umiddelbart på. Også i Sogn og Fjordane er man tilhenger av full åpenhet, understreker kretsleder Nils R. Sandal.

– Idretten lever av et godt omdømme. Da er det viktig at man utviser en veldig sterk grad av åpenhet. Jeg har ingenting i mot at det også åpnes for innsyn i billag før juni 2015. Jeg håper at idrettsstyret, som er våre valgte personer, tar en skikkelig diskusjon rundt den uroen som finnes ute i norsk idretten nå, sier han.

Sandal får full støtte fra kretsleder i Møre og Romsdal, Kåre Sæter:

– Jeg kan godt se de pinsipielle sidene i det NIF-styret gjør, men brevet fra Buskerud henstiller så vidt jeg vet om å vurdere å åpne opp bakover i tid. Det slutter jeg meg til. Jeg er ett hundre prosent enig med Sandal, sier han.

Visepresident i NIF, Kristin Kloster Aasen, fortalte ikke VG om brevet fra Buskerud etter idrettsstyremøtet i desember. Bare timer tidligere hadde imidlertid oppfordringen fra Roar Bogerud blitt diskutert – og vraket – av idrettsstyret.

En måned før dette igjen, 9. november, deltok samtlige kretsledere og særforbundspresidenter på et såkalt dialogmøte på Gardermoen. Kilder forteller VG at flere personer reiste seg og uttrykte et ønske om at NIF-ledelsen nå åpner opp.

En av dem som mener dette, er basketpresident Jan Hendrik Parmann.

– Min klare oppfatning er at det ikke er gitt noen god grunn til å holde igjen den informasjonen som holdes igjen. At et regnskap er godkjent, betyr nødvendigvis ikke at det ikke skal kunne være gjenstand for senere granskninger og avklaringer – og det er jo også årsaker til at man har arkiveringsplikt for regnskapsbilag. Dette har med troverdigheten til idretten å gjøre, og gir rom for unødvendige spekulasjoner. Jeg har et klart inntrykk av at det store flertallet av særforbundene ønsker å få den saken ut av verden på en god måte nå, sier han.

Men idretts-Norge er splittet i saken:

Kilder forteller VG at blant annet skiforbundet støtter dagens NIF-ledelse. Golf, snowboard, curling, volleyball og triatlon skal derimot være blant dem som ønsker innsyn i eldre forhold for å få lagt saken død.



Kretsleder i Troms, Knut Bjørklund, applauderte også initiativet fra Buskerud i går kveld. Samtidig ville han ble Nordland og Finnmark om å følge etter.

Finnmark er altså enig med Bjørklund. Men ikke kollegaen i Nordland:

– Idrettsstyret gjorde i sin tid en beslutning, og det har jeg respekt for. Skal de gjøre noe annet, vil jeg ha respekt for det også. Men jeg forstår begrunnelsen for det vedtaket de har fattet. Og det står jeg bak, sier kretsleder Reinert Aarseth.

– Hvorfor?

– Det går på hvordan man er organisert: Tingperioden er på fire år, og man har faktisk vedtatt et regnskap. Både jeg og Bjørklund deltok på idrettstinget sist, og kunne tatt opp forhold der, dersom vi var særdeles skeptiske til noe, sier han.

Drammens Tidende snakket i går med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som på nytt oppfordret idrettstoppene om å åpne for innsyn i utgifter før dagens styre ble innsatt.

Samtidig var avisen i kontakt med NIFs visepresident Kristin Kloster Aasen. Hun svarte som idrettsforbundet har svart tidligere på spørsmål om man ville følge statsrådens oppfordring:

– Dette er en stor sak som idrettsstyret har jobbet mye med det siste halve året, og det endelige vedtaket ble fattet i desember-møtet. Vi har selvfølgelig lest brevet fra Buskerud idrettskrets, og vurdert det. Men vi mener at vi har hatt et ansvarlighetsregime også før 2015, ved at regnskapene er kvittert ut og rapport til departementet, og vedtatt av idrettstinget.

I mai avslørte VG at to av styremedlemmene i NIF, Sondre Gullord og Anne Berit Figenschau, krevde protokollføring på at de er uenige i hemmeligholdet av utgifter fra før dagens styre tiltrådte.

PS! I en anonym spørreundersøkelse i fjor vår, svarte to av tre norske idrettsledere at kvitteringer fra bakover i tid – deriblant under Sotsji-OL – burde offentliggjøres. Bare 18,1 prosent svarte at de er uenige.