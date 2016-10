Etikkekspert om åpenhetsrapporten: – Hadde forventet noe mer

John G. Bernanders «åpenhetsutvalg» har i dag gitt Norges Idrettsforbund anbefalingene for å bli åpnere. Presseveteran og etikkekspert mener de har sett for snevert.

– Min umiddelbare reaksjon er at disse punktene er et fremskritt, for all del. Men de fremstår begrenset til reiseregninger og avvik fra den. Åpenhetsbegrepet er langt videre, det handler om langt mer enn reiseregninger, sier ekspert på presseetikk Gunnar Bodahl-Johansen til VG.

Idretten nedfelte selv utvalget som i dag overleverte og presenterte 21 punkter som skal virke som anbefalinger for at norsk idrett skal fremstå mer åpne.

Utvalgsleder John G. Bernander la blant annet vekt på at det burde innføres et slags maksbeløp for reise- og representasjonskostnader, og at idrettens regnskaper burde behandles og vedtas årlig.

– Jeg hadde forventet noe mer og at de hadde tolket innsynsbegrepet videre. Dette blir et svar på diskusjonen vi har hatt om innsyn i reiseregninger, sier Bodahl-Johansen.

– Det er mye positivt her og at det er svært bra hvis VGs betimelige innsynsraid nå fører til at disse initiativene (fra utvalget) til mer åpenhet i idretten settes ut i livet. Det grunnleggende her er at organisasjonene drives i stor grad av offentlige midler og av dugnadsarbeid – og at dette krever en særlig grad av åpenhet, mener Siri Gedde-Dahl, Kapital-journalist og leder av Pressens offentlighetsutvalg.

Bodahl-Johansen trekker frem astmadommen mot Martin Johnsrud Sundby som et eksempel på hvor lukket idretten kan være.

– Idretten har en så spesiell plass i samfunnet, de er så privilegerte, de får så mye oppmerksomhet, at det bør stilles spesielle krav til offentlighet. Man burde få kreve innsyn til enhver tid. Uansett om det handler om økonomi, doping, så må idretten venne seg til et kritisk blikk fra samfunnet, fortsetter den tidligere fagmedarbeideren ved Institutt for journalistikk.

Utvalget besto for øvrig av fire sittende idrettsledere – generalsekretærene Stein Opsal (Skiforbundet), Kai-Erik Arstad (Fotballforbundet) og Bjørn Soleng (Svømmeforbundet), pluss Kristin Setså, organisasjonssjef i Nordland idrettskrets.

– Dette er et utvalg som i stor grad består av idrettsledere som vil ivareta idrettens interesser. Hvorfor er ikke den største brukeren av offentlighetsloven – mediene – med? Hvorfor har man ikke hentet ekspertise på dette området. Og da snakker jeg ikke om meg selv, men alle de som jobber med offenlighet og innsyn hele tiden, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

Mens Siri Gedde-Dahl savner en ekstern innsynsjurist.

– Det er mange flinke folk og masse kompetanse i utvalget, men dessverre ikke spesifikt på åpenhet. Det syns jeg er litt arrogant, og jeg mener utvalget er i overkant internt, beskriver hun.

– Ethvert tiltak et fremskritt



Åpenhetsutvalget foreslo også at norsk idrett bør opprette et habilitetsregister for tillitsvalgte og ansatte.

– Idretten har en del å gå på i håndteringen av habilitet. Med sine råd og krav har idretten blant annet stor makt over valg av leverandør når kommuner investerer i idrettsanlegg. Da er det helt avgjørende at de takler habilitet profesjonelt. Det bør være både oppdaterte, klare og skrevne habilitetsregler, sier Siri Gedde-Dahl.

Gunnar Bodahl-Johansen ønsker for øvrig å presisere følgende:

– Ethvert tiltak som åpner idretten er et fremskritt, siden idretten har vært så ekstremt lukket, presiserer han.

