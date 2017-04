Et studium i seigpining

Kommentar Innsynskampen overfor NIF handler om mye mer enn gamle reiseregninger. Faktisk er tre overordnede forhold viktigere enn hva bilagene viser seg å inneholde.

Tenk hvor lett idrettstoppene hadde unngått uføret de har havnet i, dersom de hadde hatt en reell åpenhetskultur innprentet.

For over 400 dager siden hadde Tom Tvedt da svart skikkelig på spørsmål om bruk av fellesskapets midler før 2015. Kanskje hadde det medført en kortvarig storm, avhengig av hvordan den konkrete pengebruken i realiteten har vært, men arbeidsroen hadde fått senke seg over Ullevaal stadion for lenge siden.

I stedet har hemmeligholdet eskalert til et mye større omdømmeproblem enn offentliggjøring av bilagene hadde medført, nærmest uansett hva som ligger i materialet det tviholdes på.



Alle skjønner at åpenhet kommer til å tvinge seg frem til slutt i denne saken, som skal opp til ny diskusjon på NIF-ledermøtet i Bodø senere i måneden.

Rett og slett fordi det ikke finnes gode argumenter for å holde informasjonen skjult.

Uansett hvordan ledervanene viser seg å ha vært, vil det være lærdom å hente av denne saken:

• En nødvendig oppvask vil tvinge seg frem dersom lederforbruket har vært direkte ugreit, slik at det en gang for alle settes rammer for hva som holder vann i en frivillig organisasjon.

• En diskusjon om grensegang vil være interessant dersom det er litt hummer og kanari i de hemmeligholdte bilagene.

• En kommunikasjonsfaglig lærepenge av de sjeldne vil inntreffe om det skulle vise seg at alt som er graverende allerede er kjent, som for eksempel de drøye detaljene rundt Norway House, noe VG avslørte mot NIFs vilje. I tilfelle vil åpenhetsmangelen stå igjen som det største problemet for en hardt prøvet ledelse.

Den selvpåførte seigpiningen underbygger dessverre klart hvor store kulturutfordringene rundt åpenhet er i toppen av norsk idrett.

Og hvor kjernen i det som trengs for å komme ut av denne situasjonen, handler om overordnede forhold på tre plan:

1) AT DET GIS INNSYN

En organisasjon med 2,2 millioner medlemskap og mottoet «Idrett for alle», der morleddet drives for fellesskapets regning, får pinadø svare når de blir bedt om å offentliggjøre hvordan penger er brukt. Det er et rent skinnargument å skyve foran seg at sekkeposter passerte idrettstinget. For her er det ingen som påstår at det har skjedd noe ulovlig, det er simpelthen stilt spørsmål om å få utdypende informasjon om hva postene tinget vedtok inneholdt. Hvorfor i alle dager skal det være umulig å innfri?

2) HVORDAN MATERIALET LEGGES FREM

Det er et tilbakevendende problem at NIF velger unødvendige retoriske runddanser – i stedet for å bare svare konkret på det de blir spurt om. Det har også vist seg vrient å få oversikt over hvordan kostnader er blitt ført. Gis det til slutt innsyn før 2015, må vi få se bilagene, ikke sammenstilte oppsetninger eller redigerte gjennomsnittsberegninger. Og vi må få stille konkrete spørsmål utover det som skjedde i selve OL-dagene for å få et ordentlig inntrykk av ledervalg- og vaner, ettersom president og generalsekretær fikk kostnader dekket av IOC mens lekene pågikk.

3) AT NIF SELV INNSER VERDIEN AV Å ÅPNE OPP

Dersom det ender med at NIF-ledelsen sutrete og motvillig viser frem det de føler seg tvunget til, er vi strengt tatt ikke kommet så mye videre. For det aller viktigste med åpenhetsdebatten er at idrettsbevegelsen selv innser at det trengs transparens i en moderne organisasjon. Og at legitimiteten til selvråderetten de er så innmari opptatt av, faktisk styrkes av at offentligheten får vite hvordan tilliten blir, og er blitt, forvaltet.

Heldigvis er det stadig sterkere stemmer som er på glid, og i enden av dette er det håp om bedre åpenhetstider.

Det er bare så synd at det tar så lang tid å komme dit.