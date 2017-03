Eks-president om ny NIF-sjef: – Styr unna kjendiser

Tidligere idrettspresident Arne Myhrvold anbefaler å styre unna kjendiser når idrettsforbundet skal ansette ny generalsekretær.

Idrettsleder-veteranen mener også det er viktig å unngå generalsekretærer med en president i magen.

VG lanserte tirsdag en rekke navn på mulige etterfølgere etter Inge Andersen, og blant dem var også en del med høy kjendisfaktor, som Jan Åge Fjørtoft og Johann Koss.

– Jeg ville ikke ha tatt sjansen på å ansette Johann i en sånn jobb. Han kunne gjerne ha vært idrettspresident, men ikke generalsekretær. Media hadde ikke snakket med andre enn Johann.

Myhrvold mener at det er viktig å ha en NIF-sjef som ikke er opptatt av å være toppfigur, men overlater den rollen til idrettspresidenten.

– Idrett har en helt annen eksponering enn andre organisasjoner. Presidenten må til en hver tid være en frontfigur. Styret skal styre. Så må den ha en administrasjon som lever godt med å være mer sekretærer enn generaler. Selvfølgelig skal generalsekretæren være en toppleder, men hun eller han må ikke utfordre presidenten som den øverste lederen.

– Snakker du ut av erfaring?

– Det gjør jeg. Og da faller en del av de navnene som VG har trukket fram, bort. Åsne Havnelid er kanskje et unntak. Hun kunne leve med å lede organisasjonen sammen med en politisk utadvendt president, mener Myhrvold. Derimot er Sven Mollekleiv så profilert fra før at han ikke ville bli oppfattet som generalsekretær, men som en president nummer to eller tre. Og da blir det ikke bra.

– Har Inge Andersen vært for mye politiker?

– Helt klart. Det har vært vanskelig å se hvem som har vært president og hvem som har vært daglig leder. Jeg tror det er noe av kimen til konflikten. Sånn blir det ofte når du sitter for lenge. Jeg tror ikke du bør sitte mer enn åtte-ti år i en sånn jobb. Jeg tror Tom Tvedt har gjort iherdige forsøk på å få dette på plass, men det er ikke så lett.

Myhrvold selv satt på toppen i norsk idrett i ti år, først i Norges Olympiske komité, så i den sammenslåtte organisasjonen med Norges Idrettsforbund.

– I ettertid vil jeg si at jeg ble mindre ydmyk mot slutten av min tid. Jeg ser at det var avgjørelser som jeg tidligere hadde vært mer omhyggelig med.

– Bør den nye generalsekretæren komme fra idretten eller utenfor?

– Det har jeg ikke noen bastant mening om, men ville se innen idretten om det er gode kandidater der. Det er viktig at den nye lederen skjønner det politiske samspillet. Det er en ganske vanskelig jobb å være toppleder for en så svar organisasjon, med alle kretser og klubber, og hun eller han skal også forholde seg til departementer, uten å over presidentrollen.

Magne Lerø, redaktør i ukeavisen Ledelse, reagerer slik når vi forteller om Myhrvolds anbefalinger:

– Hvis de finner folk som kjenner idretten, så bør den personen fortsatt være aktuell selv om hun eller han er nevnt som en fremtidig president, mener han.

– Idrettsforbundet bør nå bare være opptatt av hvem som oppfyller kriteriene de leter etter. Jeg håper egentlig at de klarer å finne ulike kandidater: en som kommer utenfra, men som kjenner organisasjonslivet, og en som kjenner idretten som sin egen bukselomme. Og én av hvert kjønn. Jeg mener at NIF bør lete bredt, både innenfor og utenfor idretten.

Lerø advarer imidlertid mot å hente inn næringslivsfolk som ikke forstår kulturen.

– Det er en del i næringslivet som ikke forstår dugnadskulturen i idretten. Som toppleder i NIF må du ha sans for både enerne og sliterne. Du må kunne kommunisere med grasrota. Det er ikke alltid næringslivsfolk forstår det.

Johan Kaggestad svarer slik når VG spør hva man bør se etter i jakten på en ny generalsekretær:

– Evnen til å skape begeistring, og jobbe strukturert med definerte strategiplaner som NIF legger. I tillegg må vedkommende ha stor gjennomføringsevne. Evnen til å begeistre folk der ute, i idretts-Norge, er likevel det viktigste, sier Kaggestad.