Disse kan ta over for Inge Andersen

I går fikk Inge Andersen sparken som generalsekretær i Norges idrettsforbund. Nå starter jakten på etterfølgeren hans.

Nestkommanderende Øystein Dale styrer butikken på Idrettens Hus inntil en permanent erstatter er på plass.

Vedkommende har en formidabel oppgave foran seg: Omdømmemessig ligger idrettsforbundet nede med brukket rygg. Og som VG har fortalt de siste ukene, har organisasjonen store utfordringer foran seg på IT-siden.

– Den nye generalsekretæren må ha stålkontroll på økonomi. Det er der det har gått galt tidligere. I tillegg mener jeg etterfølgeren må ha verdibegrepet inn under lua si. Deretter kommer lederskap, og slikt som naturlig hører med denne jobben, sier Adresseavisen-kommentator Kjetil Kroksæter til VG.

Så du denne? Inge Andersen fikk sparken

Han mener det hadde kledd norsk idrett godt om den neste generalsekretæren blir en kvinne. Men kjønn er ikke blant de viktigste kriteriene når ny toppleder skal velges, ifølge Kroksæter.

– Hvor viktig er det å være brobygger opp mot toppidretten og kulturdepartementet, slik situasjonen har blitt?

– Det er sikkert viktig, men jeg synes samtidig at idretten bør være mer autonom i forhold til det politiske miljøet enn hva man har blitt nå. Det har imidlertid mer med hvor mye politikerne blander seg inn. Nå tar Linda (Hofstad Helleland, statsråd) veldig mye styring, sier den trondheimsbaserte kommentatoren.

Les også: Kulturministeren freder ikke NIF selv om Andersen går

Her er en uformell liste over kandidatene VG tror kan være aktuelle som Andersens etterfølger:



KANDIDAT: Sven Mollekleiv. Foto: Helle Gannestad , VG

Sven Mollekleiv: President i Norges Røde Kors, der han også har jobbet som generalsekretær. Har høy troverdighet og godt omdømme. Sitter i etikkutvalget til NFF og til daglig er han direktør i Veritas. Erfaring på alle nivåer i idretten. Blir nevnt som mulig president i fremtiden, men kanskje generalsekretærjobben frister i stedet?

Øystein Dale: Kjenner NIF svært godt etter mange år som Andersens nestkommanderende. Det siste taller dog mot Dale når NIF skal «slippe til nye krefter». Har hatt ansvaret for IT gjennom over ti år. Det er et svært betent felt på Idrettens Hus om dagen.

Eli Grimsby: Var leder for den kommunale OL-etaten Oslo2022, og kjenner derfra idretten på godt og vondt. Det vil være en styrke. Men er hun spiselig for NIF-systemet etter OL-kampen? Leder i dag etaten Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune.

Siri Hatlen: Har mange styreverv og god kjennskap til IOC. Kjenner også næringslivet og det offentlige Norge godt. Var styreleder for ungdoms-OL i 2016, et arrangement IOC har lovprist i ettertid.

LEDERTALENT: Dagfrid Forberg. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Jan Åge Fjørtoft: Kjenner «alle» og har bakgrunn fra landets største særforbund (fotball). God kjennskap til hvordan media fungerer. Har det siste året levert to rapporter om idrett og politikk og kan kanskje gjenopprette tilliten hos kulturdepartementet?

Dagfrid Forberg: Ukjent navn, men kvinnelig leder med bakgrunn fra idretten. Jobbet åtte år i snowboardforbundet, der hun var generalsekretær i fem av dem. Nå nestleder i klimaorganisasjonen Zero. Har også bakgrunn fra orientering. Kanskje ikke «tungt» nok navn, men kunne vært friskt pust.

Johann Olav Koss: Varslet nylig i VG at han ønsker å flytte hjem til Norge, etter 22 år i utlandet. OL-helten fra 1994 har jobbet med veldedighet i Right to Play, og har et stort nettverk internasjonalt.

Så du denne? Andersen: – Har god samvittighet for Sotsji-regningene

Åsne Havnelid: Ny sjef for Norsk Tipping. Er tidligere assisterende toppidrettssjef, var adm. direktør i Oslo-VM i 2011 og generalsekretær i Norges Røde Kors. Var også spilt inn som mulig ny IOC-kandidat, uten å nå opp.

VIL TILBRINGE MER TID I NORGE: Johann Olav Koss. Foto: , Anders K. Christiansen, VG

Erik Langerud: Generalsekretær i håndballforbundet. Kjenner dermed klimaet på Ullevaal stadion godt. Det er en fordel, men kan også være en ulempe dersom man ønsker nye impulser inn på toppen av NIF. Bakgrunn fra fotballklubben Lyn.

Erik Eide: Tidligere organisasjonssjef i NIF. Nå generalsekretær i skiforeningen. Kjenner idretten godt. Trolig for tett knyttet opp mot Inge Andersen, som han har et godt forhold til.

Åge Skinstad: Har vært sportssjef i norsk langrenn og kjenner dermed idretten svært godt. Også bakgrunn som ekspertkommentator i NRK. Jobber nå som sjef for NHO Innlandet. Dermed allsidig bakgrunn. Men for tett på «det etablerte» til at han er høyaktuell?

Koteng: – Trodde ikke NIF hadde noe å skjule. Nå er jeg mer i tvil.

Cecilie Flatum: Partner i Deloitte og tidligere president i Norges Snowboardforbund. Er kanskje for positiv til den uorganiserte idretten, men ville gjenopprette forholdet til kulturstatsråden. Kunnskapsrik, store lederevner og har en perfekt alder: 41 år.

Vurdert av Anders K. Christiansen og Ole Kristian Strøm.

Har vi glemt noen? Spill inn din kandidat i kommentarfeltet under.