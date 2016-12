Derfor valgte Heiberg NIF-toppen som etterfølger

Gerhard Heiberg (77) håper iherdig lobbyvirksomhet vil få Kristin Kloster Aasen (56) valgt inn i IOC om ni måneder.

Det understreket han etter å ha deltatt på styremøtet i Norges Idrettsforbund torsdag ettermiddag. Der anbefalte han deres egen visepresident, Kloster Aasen, som etterfølgeren sin når han trer til side etter 23 år i IOC neste høst.

Anbefalingen ble gitt etter samtaler med en rekke profilerte personer i IOC. De har gitt klart uttrykk for at organisasjonen ikke bare trenger folk med bakgrunn fra idretten. Samt at kvinneandelen i IOC skal opp.

–Kristin er jurist, hun har vært innom mye hva gjelder forretninger, hun er politisk og kulturelt interessert. Sånn sett fanger hun mange av de kriteriene som er satt. Hun passer også godt aldersmessig når hun er 56 år gammel: Hun vil bli valgt for åtte år, og det er da fortsatt god tid til hun må gå – om hun blir valgt – ved en aldersgrense på 70 år, sier Heiberg til VG.

I RIO: Her er Gerhard Heiberg i Rio, i møte med VG, under sitt siste OL som sittende medlem. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han lider av uhelbredelig kreft, og ankom pressemøtet på Olympiatoppen på krykker torsdag ettermiddag.

Heiberg deltar likevel for fullt i IOC inntil han går av på neste års sesjon i Lima i september.

– Jeg må drive lobbyvirksomhet, og snakke med valgkomiteen og andre medlemmer. De må forstå at jeg må erstattes av en norsk kvinne, og ikke noen andre. Det er mitt arbeid. Og så hjelper det at Norges olympiske komité enstemmig har sagt at Kristin er vår kandidat, sier han.

Kloster Aasen takket for tilliten og spanderte en klem på Heiberg i kveld.

På direkte spørsmål fra VG om hva som er IOCs største utfordring i 2016, fremsto svaret mer utydelig:

– Det er en stor sammenslutning med ulike aktører som har ulike utgangspunkt. Internasjonale særforbund, nasjonale olympiske komiteer, utøvere… og så skal man i et fellesskap som heter IOC forvalte alle disse interessene på en god måte i et stort spenn av ulike saker, sier hun.

– I hvilken retning vil du dra organisasjonen dersom du blir valgt?

KLOSTER AASENS NYE SJEF? IOC-president Thomas Bach. Foto: Laurent Gillieron , Ap

– Det må være å sikre grunnlaget for en olympisk bevegelse som man vil identifisere seg med, og som vi er glade i her i Norge – og som kommer til uttrykk gjennom sportsarrangementer.

– Men sånn er det ikke i dag: Det snakkes om Russland, doping og McLaren-rapporten. Hva tenker du om de utfordringene? Hvor står IOC i dag?

– Jeg vet ikke akkurat hvor IOC står, men disse tunge sakene du tar opp nå må jo finne sin løsning. Hva gjelder innholdet i McLaren-rapporten og antidopingarbeidet: Der har man hatt fokus på å legge til rette for at utøvere ikke doper seg. Men det er en annen virkelighet nå, der det er systematiske og dels statsstyrte brudd på reglene. Slikt må håndteres annerledes enn hva man har gjort tidligere. Det er en kjempeutfordring. Da kommer de organisasjonsmessige ulikhetene frem. Men målet er det samme for alle sammen. Det er å ha en dopingfri idrett, sier NIF-toppen.

Hun synes det er spennende å utfordres, forteller hun.

Nå starter en stille valgkamp som vil pågå helt frem til september. Selv på flyet på vei til Lima vil man trolig være usikker på om den norske kvinnen velges inn i IOC eller ikke.

– Heiberg fortalte meg i sommer at han blir skjelt ut i Norge, men at det er greit for ham. IOC står ikke sterkt i Norge. Er du klar til ta over stafettpinnen?

Kloster Aasen smiler før hun svarer:

– Ingen har lyst til å bli skjelt ut, men jeg går inn i dette så godt jeg bare kan. Hvis jeg blir valgt, så vil jeg være en god representant for det vi står for i norsk idrett. Det er det nok mange i IOC som også liker. Man må gå inn med hjerte og fornuft, og kunne sakene, sier 56-åringen.