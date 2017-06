Brukte nær én million på å kjøpe seg omtale

ULLEVAAL STADION (VG) Norges Idrettsforbund fløy inn skribentparet Ed og Sheila Hula på business class fra Atlanta – og betalte dem 841.346 kroner totalt – for å omtale Ungdoms-OL på Lillehammer.

Bilagene NIF nå har offentliggjort viser at de to tilreisende, som står bak nettstedet «Around the Rings», reiste fra USA 8. februar 2016, og at de forlot Norge 17. februar. Begge turene gikk via Amsterdam, Nederland.

Flyreisen ble foretatt på klasse D på Delta Airways, som er oppgraderte billetter karakterisert som «business med rabatt». Totalt sett kostet flybillettene Norges Idrettsforbund 137 160 kroner (68 580 kroner ganger to).

Innsyn i regnskapene til Norges idrettsforbund * Norges Idrettsforbund er blitt pålagt av myndighetene å gi regnskapsinnsyn på bilagsnivå fra og med 2017. * I fjor bestemte idrettsstyret seg for å ikke gi innsyn på bilagsnivå for pengebruk før 2015. * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene. * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. * Innsyn i andre forhold vil bli iverksatt senere i år.

I tillegg har NIF sendt to fakturaer, datert 16. og 29. februar, på henholdsvis 327 457 og 376 729 norske kroner. Begge betalingene er også satt opp i 43.073 dollar.

– Vurderingen fra NIF var at man ønsket å få mest mulig og best mulig innhold i publikasjonen som leses av hele den olympiske familien, både sponsorer, medlemmer, komiteer og medieselskaper. Derfor valgte man å betale for reise og opphold for innholdet. Det er det medier kaller content marketing, sier Niels Røine, kommunikasjonssjef i NIF.

– Hva tenker du om prislappen?

– Det er en vurdering som ved neste korsvei vil jeg tro vi kommer til å vurdere om det er riktig verdigrunnlagsmessig å kjøpe seg plass på den måten. Det andre er om det var verdt prisen. Det er ikke lett å vurdere. Jeg har ikke sterke vurderinger om vi betalte for mye eller lite, sier Røine.

Kommentar: 10 ting OL-bilagene forteller oss

Spiste og bodde gratis

Dessuten var Hula-paret NIFs gjester under dagene på Lillehammer. Der spiste og bodde dem gratis.

Det fremgår også av fakturaen fra selskapet, som har base i delstaten Georgia, at kontrakten hadde en varighet fra 1. desember 2015 til 15. april 2016.

FLYTUR: NIF betalte Ed Shela 68.850 kroner for å fly fra Atlanta til Norge. Foto: Herman Folvik

«Around the Rings» er et medium som kun konsentrerer seg om olympiske leker, og fungerer som en markedsplass for mulige søkerbyer. På sine nettsider omtaler dem seg selv som «Din beste kilde for nyheter om de olympiske leker».

24. februar 2016, tre dager etter mesterskapet var ferdig, publiserte Ed Hula en hyllest om ungdomslekene på Lillehammer.

«I ti dager denne måneden har Lillehammer gjenskapt en bit av magien som sjarmerte verden under vinterlekene i 1994. Kaldt vær, god organisasjon, fine arenaer og et imøtekommende folk satte scenen.»

Les også: NIF legger seg flat – kjøpte alkohol for 150.000 kroner

Les også: NIF holdt tett om konge-suite til 185.000 kroner under Sotsji-OL

Intervju med kronprins Haakon

Underveis i ungdomsmesterskapet skrev de flere artikler. Blant annet gjorde Ed Hula et intervju med kronprins Haakon i Lillehammer hvor han var medlem av hovedkomiteen til ungdoms-OL.

Kronprins Haakon tente ilden før OL i 1994. Den samme æren fikk da tolv år gamle Ingrid Alexandra før ungdomsmesterskapet i fjor vinter.

Adresseavisens kommentator, Kjetil Krokstæter, skrev oppgitt om pengebruken som gikk til omtale på nettstedet tirsdag.

– Jeg kjenner kvalmen stige igjen. Vi har råd til å kaste bort den millionen, men har vi råd til å la oss korrumpere på den måten? Hvis vi ikke kan få OL på rent og ryddig vis, er det bedre å tape OL-kampen enn å ha tapt ansikt fordi vi ofret våre verdier.