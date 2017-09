Blåmandag for idrettstoppen

Kommentar Den rødgrønne redningen kom aldri. Nå er det bare én ting Tvedt-regimet på Ullevaal stadion kan gjøre for å unngå ren selvdestruksjon.

Det går en grense for hvor lenge toppen i en frivillig organisasjon som Norges idrettsforbund kan være i en kronisk konflikt med matmor.

Derfor var spenningen ekstra stor til hva stortingsvalget ville bringe.

Utad er det selvsagt holdt hardt på linjen om at NIF skal være partipolitisk nøytral.

Men etter så mye slitasje mellom idrettspresidenten og kulturministeren, og den har virkelig vært helt ekstrem, er det ingen tvil om at store deler av en Ap-tung idrettsledelse har krysset fingrene for Jonas Gahr Støre.

Håpet har vært at et skifte ville innebære en mindre innblandende linje enn den Linda Hofstad Helleland har valgt. Overfor Dagbladet antydet Støre før valget at idretten i større grad igjen ville få kontrollere seg selv under et rødgrønt styre.

Nå må idrettspresident Tom Tvedt, som jo selv er tidligere fylkesordfører for Arbeiderpartiet, erkjenne at det ikke kom noen bergingspatrulje fra egne partifeller.

Styret forblir blått, og det innebærer at idrettsbevegelsen også fremover må forholde seg til en kulturminister i en Erna Solberg-ledet regjering.

Om Tvedt skal klare det, uten å kullseile egen posisjon fullstendig, er han helt avhengig av å få plass et funksjonelt samarbeid.

Skadene er nemlig allerede store, etter at NIF-ledelsen har tapt nær sagt hver eneste kamp de har forsøkt å kjempe.

Skal det unngås å forverre situasjonen ytterligere, er selverkjennelse om noen fundamentale forhold helt nødvendige:

• Når du lever av andres penger, er det en grense for hvor økonomisk selvrådende du kan forvente å få være. Det er ingen som ønsker å gjøre om Norges idrettsforbund til et direktorat, men det er ikke unaturlig at myndighetene legger noen overordnede føringer for sentralleddet.

• Når slike føringer kommer, påfører idrettspresidenten sin egen organisasjon problemer, dersom han velger å ignorere signalene fra politisk hold og rope høyt om «autonomi» hver gang han får sjansen. Han må rett og slett forstå at selvstyret ikke er synonymt med fullt frislepp.

Rett før valget smalt det igjen.

Temaet var nok en gang pengebruken til idrettsbyråkratiet sentralt, denne gang knyttet opp forventninger om spillemiddel-overføringer neste år.

Etter å ha kuttet i midlene til administrasjon i årets tildeling, har statsråden varslet at ytterligere reduksjoner i midlene til administrasjon vil komme for 2018.

Men i et internt høringsnotat, som er del av forberedelsene til neste års søknad, antydes det at NIF vil anmode om en ØKNING på 17 millioner kroner til administrasjon.

Dette er det strengt tatt bare mulig å tolke på to måter:

Enten er idrettsledelsen fullstendig tonedøv, eller så håpet NIF noe så til de grader på nye koster i regjeringskvartalet.

For de tror vel ikke i fullt alvor at dagens makthavere vil innfri noe i nærheten av dette?

Nå skal det understrekes at idrettstoppene kaller det omfattende notatet en kladd, og at det endelige tallet nok vil endre seg når søknaden sendes, men det antyder like fullt en tydelig retning.

Og du trykker liksom ikke på syvtallet i heisen, hvis planen er å gå ut i andre etasje.

Det store spørsmålet fremover er hvordan Norges idrettsforbund, som skal ha ros for at de til slutt tok gode grep ved å åpne for innsyn og kvitte seg med Inge Andersen som generalsekretær, vil håndtere at det blir borgerlig styre også fremover.

• Hvordan vil de takle at utfordringene rundt forholdet mellom organisert og uorganisert aktivitet nok vil bli ytterligere problematisert?

• Klarer Tom Tvedt å få til et skikkelig samarbeid med kulturministeren, eller vil han fortsette å svekke seg selv helt til strikken ryker?

Nå kan det selvsagt skje at det omkalfatres i regjeringen, og at den siden av konflikten som handler om dårlig personkjemi mellom to personer dermed forsvinner.

Men også en annen blå kulturminister enn Linda Hofstad Helleland kommer nok til å ha tydelige meninger om hvordan fellesskapets penger blir brukt, og da er det ingen vei utenom å sette administrasjonen på en skikkelig slankekur.

Mandag 11. september ble en blå dag – det må også norsk idrettsledelse forholde seg til.