Bettingdebatten: Skal du straffes hvis du vinner?

Kommentar Er du dyktig til å spille? Da skal du ikke få satse noe særlig. Er du dårlig? Kjør på.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Som kommersielle selskaper er det selvsagt et grunnleggende mål for bettingindustrien å tjene penger.

Men det er noe med måten å tjene penger på, som blir ekstra relevant i det øyeblikket det skal diskuteres om det skal gås omkamper om spillmonopolets fremtid.

Og her er det flere forhold ved disse selskapenes forretningsdrift som er diskutabelt.

En av tingene bransjen er lite glad i å snakke om, er såkalt «limitering».

Det kan ha noe å gjøre med at det oppfattes som at grunnleggende prinsipper om fair play blir fraveket.

Limitering er et velkjent begrep blant folk som er opptatt av spill, men det er lite kjent utenfor denne kretsen. Enkelt fortalt handler dette om å begrense muligheten for at folk som vinner mye hos dem over tid, skal få fortsette med det.

Selv hevder selskapene at limitering skjer i lite omfang, og at begrunnelsen for å bruke virkemiddelet gjerne henger sammen med mistanker om innsidehandel og syndikatspill, snarere enn utelukkende å tjene mest mulig penger.

Vel.

VG kjenner ikke totalomfanget av denne praksisen, men er klar over en rekke eksempler på spillere som har opplevd å bli limitert, der det er vanskelig å se at de skal passe inn i ovennevnte kategorier.

Selskapene tilbyr altså en tjeneste, men forskjellsbehandler ut fra hvordan ulike spillere skal få benytte seg av den. På en konkret sportshendelse kan vi for eksempel se at en spiller som har vunnet mye bare får sette småpenger, mens en som stort sett taper får satse veldig mye mer på akkurat det samme.

På den måten sørger man for å gjøre seg uinteressante for spillere som er flinke til nettopp det å spille, mens det legges til rette for at de som er dårlige skal fortsette å bruke pengene sine her.

Limitering er sikkert en genial idé rent kommersielt sett, men etisk er det vanskelig å se argumenter som berettiger å straffe gode kunder fordi de er dyktige.

Det er også en del av bildet her at det selvsagt også er en rekke spillere som drives av ren kynisme, og som legger mye krefter i å finne svakheter i spilltilbudet, og søker å utnytte det så mye som mulig.

Men det er, eller bør være, en del av gamet å kunne finne de beste spillobjektene, så lenge man holder seg innenfor loven.

Det er det ikke alle som gjør, og både bransjen og rettsapparatet kjemper en hard og berettiget batalje mot for eksempel kampfiksing.

Det skal de selvsagt fortsette med – og det er selvsagt tilfeller der det er langt innenfor å begrense innsatsmuligheten.

Men å argumentere så hardt med kampen mot organisert kriminalitet som nærmest eneste forklaringsfaktor, fremstår likevel som et retorisk skalkeskjul, når tiltaket beviselig rammer en rekke spillere bransjen skal slite hardt med å hevde at har noe med slikt å gjøre.

Prinsipielt burde dette egentlig vært innmari enkelt.

Tilbyr du et spill, må folk få være med på like vilkår.

Alt annet er både useriøst og umoralsk.