Betina (26) vil overta etter Inge Andersen

Fallskjermhopperen Betina Berglie (26) er blant de 24 søkerne som er klare for å ta norsk idretts kanskje viktigste jobb.

Drømmen om å bli generalsekretær i Norges Idrettsforbund deler hun sammen med 23 andre søkere. 13 av disse har ikke ønsket navnet sitt offentliggjort, mens de 11 andre er både kjente og mindre kjente navn.

Thorbjørn Gyberg (55), Tor Erik Tobiassen (53), Terje Hagen (67), Espen Sjøvold (30), Blanco Belic (40), Brynjar Jensen (48), May Hynne (59), Terje Johnsen (52), Else-Marthe Sørlie Lybekk (38) og Betina Berglie (26) vil alle inn i NIF-toppjobben.

Berglie er definitivt yngst. Hun har idrettsbakgrunn fra basketball, har drevet med fallskjermhopping i fire år, og er snart ferdig med en mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU.

– Jeg ser at jeg kanskje ikke er den stereotypiske lederen, men jeg tror – med mine intensjoner – at jeg vil gjøre en god jobb for NIF. Samfunnet krever kanskje en annen type person, men jeg håper å vise at du kommer langt ved å være en snill og ærlig kvinne, sier hun til VG.

– Idrettens omdømme har jo vært under angrep det siste året. Hvordan vil du jobbe for å bedre det i NIF?

– Jeg vet faktisk ikke om omdømmet er så veldig skadet. For meg skal idretten skal være for alle. Det er det som er veldig viktig for meg.

Gul ledertrøye



– Hvordan ser du for deg at jobben blir?

– Det blir jo selvfølgelig veldig krevende. Men jeg er helt sikker på, fordi det er så mange idrettsmennesker i Norge, at det ikke blir noe problem. For meg blir det viktig å rekruttere flere til den organiserte idretten. Folkehelse er noe som er viktig for meg. Det skal være idrett for alle.

– Forventer du å bli kalt inn på intervju?

– Jeg håper virkelig på det. Jeg er helt sikker på at jeg hadde gjort en god jobb. Jeg føler at jentenes posisjon ikke er så sterk i verdensidretten. Hvis man da kunne ha en kvinnelig generalsekretær i NIF, så ville vi tatt på oss den gule ledertrøya og vist verden at idretten kan gjøres av alle. Det tror jeg er veldig viktig.

Har søkt flere hundre jobber på fem år



En av NIF-søkerne, Torbjørn Gaarder, har forsøkt å bli både politimester i Oslo, skattedirektør, pressegeneral, finansdirektør og helsetopp, ifølge en Dagbladet-sak fra 2013. Gaarder var også én av åtte som ønsket å bli høyesterettsjustitiarius – dommeren som leder Norges Høyesterett – går det frem av en sak i Advokat-bladet i 2015.

Der ble 61-åringen omtalt som Norges «profesjonelle jobbsøker».

Nå ønsker Gaarder å overta etter Inge Andersen i et idrettsforbund som har vært i vinden med negativt fortegn i over ett år.

– Det er en utfordrende stilling, så jeg må ta det som det kommer, sier 61-åringen til VG – på spørsmål om hvordan han tenker å utføre jobben som idrettens øverste administrative ansatte.

– Noe vil si at idretten har slitt det siste året, har du gjort deg noen tanker om hvordan du skal gjenopprette omdømmet til NIF?

– Nei, jeg har ikke det.

– Hva tenker du om fordelingen av tippenøkkelen?

– Den er bra som den er nå, sier Gaarder.

NIF har skrevet at de tar sikte på en avgjørelse før sommeren.