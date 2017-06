Beste sportsland i verden: Norge nummer to

En ny undersøkelse setter Norge på 2. plass blant verdens beste sportsland.

Gullmedaljer i OL sommer og vinter, samt seirer i store konkurranser i de største idrettene i verden, danner grunnlaget for undersøkelsen, som regner resultatene pr. capita, altså i forhold til folketallet.

Her kan du se en oversikt over resultatene.

Finland har gått til topps i undersøkelsen, som er foretatt av spillselskapet 888poker, og som er en historisk gjennomgang, der blant annet alle OL-gull gjennom tidene er tatt med.

Nordisk dominans

Med Sverige på 3. plass tapetserer de nordiske landene seierspallen.

Norge og Finland ligger ganske likt totalt i OL-innsats, sammenlagt for sommer og vinter, men finnene går foran på seirer i internasjonale tennisturneringer og flere friidretts-gull enn Norge.

Foruten OL sommer og vinter, er det først og fremst de store idrettene som teller i undersøkelsen. Det gjelder for eksempel fotball-VM, de mest prestisjefylte golf- og tennisturneringene, friidrettsmesterskap, men også landhockey, volleyball, cricket og rugby.

– Været på Norges side

– Kanskje det skyldes været at Norge har en fordel når det gjelder vinter-OL-seirer, undrer juryen i en pressemelding.

– 329 gull i vinter-OL er mer enn noen andre, selv om vi ikke tar folketallet i betraktning, heter det videre.

Sverige hylles for sine resultater i sommer-OL, og selvfølgelig tennis – der svenskene har hatt en rekke toppspillere.

Cricket-suksess

Australia ligger på 4. plass, først og fremst takket være sine gode resultater i cricket.

Bare de 25 landene i verden mest flest OL-medaljer totalt er med i undersøkelsen. Begge kjønn er med, men når det gjelder golf, har de bare tatt med herreresultater. Det betyr at Norges to major-seirer ved Suzann Pettersen ikke er med i rapporten. Det går naturlig nok også ut over USA, Sør-Korea og ikke minst Sverige, der Annika Sörenstam alene har ti major-triumfer.

Her er rekkefølgen:

1. Finland.

2. Norge.

3. Sverige.

4. Australia.

5. Storbritannia.

6. Sveits.

7. Ungarn.

8. Cuba.

9. Bulgaria.

10. Tyskland.

11. Nederland.

12. Danmark.

13. Tsjekkia.

14. USA.

15. Italia.

16. Frankrike.

17. Spania.

18. Romania.

19. Canada.

20. Polen.

21. Belgia.

22. Russland.

23. Japan.

24. Sør-Korea.