Bernander forbauset over idrettstoppenes praksis

ULLEVAAL (VG) John G. Bernander (59) synes det er merkelig at idrettstoppene har kunnet reise og representere – uten standarder for hva som er rimelig pengebruk.

Det er ikke det eneste Bernander stusser på etter å ha ledet et omfattende arbeid som skal hjelpe Norges Idrettsforbund (NIF) til tillitsvekkende rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll.

Lederen for «åpenhetsutvalget» ga mandag sin rapport til idrettspresident Tom Tvedt. Rapporten inneholder 21 konkrete anbefalinger.

Bernander er forbauset over NIFs praksis på en rekke områder:

* – Det som overrasker meg mest er at det ikke har vært et lovbestemt system for å vedta regnskap og ressursbruken årlig, sier han.

* – Det overrasker oss at det ikke har blitt etablert standarder for hva som er rimelig å bruke på reise eller representasjon, sier han.

* Bernander er dessuten overrasket over at spørsmål om innsyn fra pressen ikke har blitt håndtert på en bedre måte.

– Uskylden har kanskje forsvunnet i det norske samfunnet også. Det trengs retningslinjer på hvordan vi skal forholde oss når det gjelder å forvalte store ressurser og verdier. De retningslinjene mangler på sentralt hold i idretten, sier Bernander til VG.

– Reiser på «billigste måte»



Bernander-utvalget har ikke vært et granskningsutvalg. Mandatet har vært å vurdere åpenheten og kontrollrutinene i NIF.

– Utvalgets anbefalinger dreier seg om retningslinjer som mangler og ting som må på plass for at vi skal ha tillit til at ting skjer på en riktig måte, sier Bernander.

Idrettspresident Tom Tvedt mener rapporten er god og peker på klare utfordringer i NIF.

– Vi har fått et godt grunnlag. De har sett på vår praksis og kommet med noen klare og tydelig anbefalinger som vi skal ta med oss videre, omsette og begynne å praktisere, sier Tvedt.

– Bernander er overrasket over at dere ikke har hatt en reise- og representasjonsstandard?

– Norsk idrett har praktisert som vi har gjort, og vi reiser på regning og ikke på statens regulativ, fordi man sikkert har mange gode grunner til det. Nå har utvalget kommet med en anbefaling, og nå skal vi jobbe gjennom det. Det er noe vi absolutt skal se på, svarer Tvedt – som sier at NIF har praktisert å reise på billigst mulig måte.

FULL RAPPORT: John G. Bernander overleverer rapporten til idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Er denne rapporten nok for å gjenopprette tilliten til norsk idrett, eller bør man også ha en uavhengig granskning?

– Jeg har vært opptatt av å peke på en ny kurs, og denne rapporten danner et godt grunnlag for det vi skal vedta og hvordan norsk idrett skal jobbe i fremtiden. Og så tror jeg at det utvalget har kommet frem til her, sikkert ikke er å gå langt nok. Det kan hende at vi skal gå enda lenger, sier idrettspresidenten.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier følgende til VG:

– Vi skal bruke litt tid på de forslagene utvalget kommer med, og hva de peker på av nødvendige endringer. Ikke minst hva som bør bli konsekvensene.

Hun har vært opptatt med den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, og har derfor ikke satt seg inn i rapporten ennå.

– Det blir interessant å se hvordan idretten selv vil følge opp rapporten og det rapporten peker på. Jeg vil komme med mine signaler for mer åpenhet i tilskuddsbrevet for 2017, sier kulturministeren.

Vil endre regnskapspraksis



John Bernander mener NIFs rutiner er på høyde med børsnoterte selskaper, men han synes også at det er grunn til å forvente seg mer.

En klar svakhet ved systemet, slik Bernander-utvalget ser det, er at det bare er idrettstinget som kan godkjenne NIFs regnskap og årsberetninger, og det avholdes bare hvert fjerde år.

– Slik mister du muligheten fra medlemskapet, som eier organisasjonen, til å ha ordentlig innsyn og kontroll. Og ikke minst korrigere kursen hvis noe er galt, eller avsette et styre hvis de ikke gjør jobben sin, mener Bernander.

Bernander-utvalgets kanskje klareste råd er et organ som vedtar regnskapet hvert år.

– Og de må ha et kontrollutvalg med ressurser som er gode nok til å utøve kontrollerfunksjoner, for å avdekke om noe er galt.

Et enstemmig utvalg mener NIF bør innføre statens regulativ på reiser eller etablere en egen standard for reiser og representasjon det er full åpenhet rundt.

– Hvis noen bruker mer enn den standarden, så må det rapporteres til kontrollutvalget, som må vurdere om det er fornuftig – og de må komme med en innstilling til medlemmene på om det er greit. Hvis det ikke er greit, så må man se på hvilke konsekvenser det skal få for den som fraviker.

– Burde ikke idretten tenkt på dette selv?

– Jo, absolutt.

Når det gjelder åpenhet overfor pressen mener Bernander at NIF ikke har noe å skamme seg over på en rekke områder: Saklister til idrettstyrets medlemmer og møtereferater offentliggjøres. I tillegg er NIF i stor grad med på den offentlige debatten rund idrettens pengebruk.

– Det vi kanskje overraskes over er at innsyn og kontroll kunne vært håndtert på en bedre måte. Men nå er det gjort betydelige steg. Reiseregninger legges ut offentlig og fra 1. januar har idrettsstyret vedtatt at de skal etablere innsyn og kontroll på bilagsnivå. Du og dine kolleger får bedre arbeidsvilkår fremover.

– Er det rart at det ikke er gitt innsyn i ting tilbake i tid?

– Siden vår jobb er å se fremover skal jeg ikke gi karakter på det som er gjort før. Men det er et enstemmig åpenhetsutvalg som understreker at dette kan bli bedre.