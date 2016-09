Ber NIF-topper gi fra seg jobben til fordel for kvinner

Tidligere markedsansvarlig Guro Askheim Johnsen (47) ber om utskiftninger i toppen av Norges Idrettsforbund – for å slippe til kvinner i ledende posisjoner.

– Om ingen slutter, så kommer ingen til. Noen må ofre sin egen posisjon for å få flere kvinner inn, sier Johnsen.

Hun var leder for «kvinneprosjektet» i Olympiatoppen på 90-tallet. Deretter tok hun over som markedsansvarlig i Norges Idrettsforbund.

I dag betrakter Johnsen norsk idrett utenfra. Fra sin base i Sveits rister hun på hodet over hva som skjer i hjemlandet.

– Generalsekretæren i idrettsforbundet er mann. Assisterende generalsekretær er mann. Toppidrettssjefen er mann. Det samme er idrettspresidenten og den norske IOC-representanten. Utøverrepresentantene i IOC har alltid vært menn. Og begge som satt i administrative lederstillinger i ungdoms-OL var menn, poengterer hun.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er utfordret av IOC-president Thomas Bach på å lede et utvalgt som skal fremme kvinners posisjon i internasjonal idrett. Resultatet skal den norske statsråden legge frem på en kongress i Lima om et år.

TIDLIGERE MARKEDSANSVARLIG I NIF: Guro A. Johnsen. Foto: Privat

Det er også noe av bakgrunnen for at Guro A. Johnsen nå hever stemmen. Hun mener Hofstad Helleland har vist seg som en «tøff kvinne» i løpet av tiden som kulturminister. Høyre-politikeren kan imidlertid få en utfordring i Lima, mener Johnsen:

– Det må være litt av utfordring å predikere om kvinner og ledelse når vi er så mannstunge selv. Det skaper neppe tiltro til det budskapet hun skal formidle.

Johnsen kritiserer ikke jobben som gjøres av dagens NIF-ledelse, presiserer hun.

Tvert imot roser hun Gerhard Heiberg som én av dem som var svært støttende og hjelpsom de gangene hun selv søkte råd internt i systemet. Tidligere idrettsledere som Arne Myhrvold, Jarle Aambø og Bjørge Stensbøl får også de beste skussmål. Inge Andersen er en hun ringer, og Erik Røste har blitt spurt om innspill mange ganger.

– Femti prosent av styremedlemmene i NIF er kvinner. Styrene i norske særforbund har 41 prosent kvinner. I kretsstyrene er det 48 prosent kvinner. Da er vel ikke situasjonen bekmørk?

– Den statistikken er flott. Men det er toppledelsen som danner kulturen, ikke et styre. I de administrative lederstillinger i norsk idrett, er nesten alle menn. Ville det ikke vært mulig å finne en kvinnelig assisterende generalsekretær?

Johnsen viser deretter til en VG-sak tidligere denne måneden: Ni Olympiatoppen-ansatte og 13 særforbundsledere reiste til Sør-Korea på inspeksjonstur før OL i 2018. Av disse var bare tre kvinner.

– Se på bildene fra OL i Rio: Rundt kulturministeren på tribunen var det stort sett bare menn. Det er også et signal, sier Johnsen.

I en kronikk i VG i dag, ramser hun opp navnene på en rekke kvinner hun mener gjør en flott innsats for norsk idrett.

Men også «de ni eldre herrer», har hun sansen for. Dette er en gruppe tidligere idrettsledere, som har uttalt seg kritisk til måten norsk idrett ledes på i dag. De fleste i norsk idrett har lært enormt mye av dem, sier Johnsen.

– Jeg spurte Stensbøl hvorfor det ikke var noen kvinner i gruppen. Han svarte at mange kvinner ble spurt, men at alle takket nei.

Johnsen mener unge kvinner trenger rollemodeller som tør å si i fra når man er uenig i noe. I lys av det omtaler hun munnkurven Olympiatopp-ansatt Eirik Verås Larsen ble ilagt etter Rio-OL som «skremmende».

– Linda Hofstad Helleland tør å si fra. Da må de rundt henne gjøre alt de kan for at det hun skal snakke om i Lima, at det er verdt følge for andre land. Hvis ikke blir det bare tomme ord, sier den tidligere NIF-toppen.

PS! VG-sporten har 23 fast ansatte. Bare 2 av disse er kvinner.