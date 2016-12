ULLEVAAL (VG) Tom Tvedt (48) gir fortsatt ikke noe direkte svar på om Norges Idrettsforbund vil gi offentligheten innsyn i bilag bakover i tid.

Bakgrunnen er følgende: I vår påla kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) idrettsforbundet om å legge frem bilag for offentligheten fra 1. januar 2017.

Samtidig bestemte idrettspresidenten og hans styre at forbundet ikke kommer til å åpne bilagsbøkene fra tiden før juni 2015.

Fredag denne uken oppfordret Helleland Tvedt og co. igjen til å legge frem bilag fra før juni 2015, hvis tredjepart ber om innsyn i det. Dette i sammenheng med nyheten om at administrasjonen i Norges Idrettsforbund får et budsjettkutt på flere millioner i det årlige tildelingsbrevet fra kulturministeren.

VG møtte Tom Tvedt på Ullevaal for et intervju om tildelingsbrevet:

– Kommer dere til å legge frem tall fra før juni 2015, som kulturministeren oppfordrer dere til?

– Nå har jeg ikke lest det helt eksakt, men vi fikk et brev fra ministeren 12. april. Sånn sett er dette synspunkter hun har varslet før. Og vi har nå lagt frem Bernander-utvalget for å bli ferdig, og for å levere i samsvar med det som ministeren ber om fra 2017.

– Så dere kommer ikke til å gjøre det?

– Det jeg sa er at vi har fått dette tildelingsbrevet for halvannen time siden. Så nå skal vi jobbe videre med alle disse innspill og krav som ligger til grunn, svarer Tvedt.

BETENKT: Idrettspresident Tom Tvedt etter et idrettsstyremøte på Fornebu i sommer. Generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund i forgrunnen. Foto: Patrick Da Silva Sæther , VG

Det mest oppsiktsvekkende i fredagens tildelingsbrev er budsjettkuttene til Norges Idrettsforbunds sentrale ledd.

I år fikk de 135 millioner kroner. For neste år ble det søkt om 147 millioner.

Men Helleland svarte med å gi 130 millioner kroner. Altså: En nedgang på fem millioner fra i år og 17 millioner mindre enn hva NIF ønsket.

Totalt får Norges Idrettsforbund 24 millioner mer i 2017 enn de fikk i 2016, og akkurat det er Tvedt fornøyd med:

– Vi er jo veldig glad for at vi har fått mer til særforbundene – altså ut til aktivitet – til barn og unge og til toppidrett. Det synes vi er veldig positivt.

Han innrømmer derimot at forbundet blir preget av kuttene de er forelagt.

– Vi må gå inn i tallene som ligger til grunn, men det blir tøffe tak. Det blir det.