Arnstad om Hellelands millionkutt til idretten: – Hun må passe seg

Stortingspolitiker Marit Arnstad (Sp) mener kulturministeren må passe seg for ikke å bli idrettstoppenes store fiende.

Arnstad sender en advarende pekefinger i retning Linda Hofstad Helleland etter at sistnevnte presenterte regjeringens tildelingsbrev til idretten fredag ettermiddag.

Budsjettene til Norges Idrettsforbund (NIF) øker totalt med 24 millioner i 2017 sammenlignet med året før, men i budsjettposten til NIFs administrasjon blir det mindre å rutte med enn tidligere.

Idrettspresident Tom Tvedt og co. får 17 millioner mindre enn de ba om. Og får 5 millioner kroner mindre i 2017 enn de fikk i 2016.

Marit Arnstad mener kulturminister Helleland får det vanskelig med å balansere bruken av harde virkemidler og samtidig ha en god dialog med idrettstoppene.

– Det er viktig å være klar og tydelig, men du kommer ikke til å klare å få til endringer i Idretts-Norge uten dialog. Hun må unngå at det «låser seg fullstendig» mellom dem med disse kuttene.

– Hun må passe seg, slik at målet ikke blir konfrontasjon fremfor endring, sier Arnstad til VG.

Idrettspresident Tom Tvedt kommenterer tildelingsbrevet:

Hvorfor ikke særforbundene?

VG vet at sentrale deler av norsk idrett har et anstrengt forhold til Helleland. Klare krav i åpenhetsdebatten og hvordan hun har jobbet for å tillate proffboksing i Norge er med på å forklare akkurat det.

Overfor VG begrunnet Helleland administrasjonskuttene med at det er rom for effektivisering sentralt i Norges Idrettsforbund.

Arnstad spør seg om ikke det også burde gjelde særforbundene og Olympiatoppen.

– Hvorfor akkurat sentraladministrasjonen og ikke særidrettene og toppidretten? Det finnes topptunge administrasjoner i flere forbund. Det er spørsmål jeg stiller med etter tildelingsbrevet, fortsetter Senterparti-politikeren, som for øvrig støtter Hellelands oppfordringer om større åpenhet i idretten.

Savner «sosial utjevning»

Idrettspolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen ønsket ikke å kommentere tildelingsbrevet i VG fredag, men det ville partikollega Jan Bøhler.

Han initierte denne uken en stortingsdebatt om lederlønninger og sosiale forskjeller i norsk idrett. Bøhler er styremedlem i Grorud Idrettslag og uttaler seg i kraft av sin stilling der.

– Jeg synes mange av punktene Helleland tar opp i tildelingsbrevet er selvfølgelige punkter, som det er bred enighet om, innleder han.

– Men jeg savner et punkt om sosiale forskjeller; at idretten må gjøre mer for at alle skal få like muligheter. Det ville vært logisk å sette fingeren på det i tildelingsbrevet, siden hun var så tydelig på det fra talerstolen denne uken, sier Bøhler.

– Virker topptung

Bøhler mener pengeøkningen til barn, unge og breddeidrett er bra, men ville gjerne hatt en øremerket pott til utjevning av sosiale forskjeller.

Idrettspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet er fornøyd med tildelingsbrevet til idretten.

– Det er jo helt i henhold til hva Frp- og Høyre-regjeringen har sagt: at idretten virker topptung. Jeg tror effektiviseringsmuligheten i toppen der er helt til stede.