Andersen: – Jeg har god samvittighet for Sotsji-regningen

I den milde Oslo-kvelden tar Inge Andersen (52) fram en mobiltelefon type steinalder og leser fra to av de mange sms-ene han har fått siden det ble kjent at han er ferdig som generalsekretær i Norges Idrettsforbund.

– Denne meldingen har jeg fått fra Bjørn Dæhlie. Han skriver «hei Inge, takk for alt du har gjort for norsk idrett i alle disse årene. Takk for all døgnjobbing. Jeg tror ingen forstår hvor mye du har stått på. Det står stor respekt av det du har bidratt med, og du får nye utfordringer i norsk næringsliv når du vil».

Andersen smiler. Han bedyrer at han er ikke er sliten etter hardkjøret den siste tiden. Selv om Dæhlie anbefaler laaaang påskeferie.

Han kommer inn på oppveksten som yngst av ni i en idrettsglad familie i Loddefjord, og sin ski-stolthet: 16. plass i junior-NM.

Koss-hilsen

Så tikker det en ny melding inn på den stadig like gamle mobiltelefonen. Den kommer fra Johann Olav Koss, en annen av 1994-heltene for Norge.

– «Hei Inge, veldig lei meg for å høre om din avgang i dag. Du har gjort utrolig mye bra for norsk idrett», leser Andersen, og forteller at han nylig var på langrennstur sammen med noen av jentene fra den gang han var landslagstrener: Anita Moen, Inger Lise Hegge og Solveig Pedersen.

– Jeg skøytet 42 kilometer. Jeg er sprekere enn på mange år, sier han fornøyd.

Mange har snakket om at det bare har vært snakk om tid før Inge Andersen måtte gå som administrativ topp i Norges idrettsforbund. I går ble det klart: idrettsstyret har bedt ham gå av, og de er enige om en etterlønn på to millioner.

Ofret i konflikt?

– Føler du at du har blitt ofret i konflikten mellom kulturministeren og Norges idrettsforbund?

Andersen stopper opp. Han begynner på diverse setninger. Men ingenting som handler om spørsmålet.

– Du svarer ikke på spørsmålet, sier fotograf Mikalsen.

Inge Andersen gjør ikke det. Han snakker i stedet om noe helt annet.

– Jeg er mentalt godt forberedt på at jeg nå trer tilbake og starter et nytt liv. Jeg går ut av denne organisasjonen med hevet hode. Jeg skal møte alle de ansatte tirsdag. Jeg skal ferdigstille det jeg har jobbet med. Jeg skal være tilgjengelig for idrettsforbundet i et halvt år, så har jeg 12 måneders etterlønn. Det har aldri vært noen diskusjon om den.

– Kulturministeren sier at det ikke er nok at du går?

– Det har jeg ingen kommentar til. Mitt liv går videre.

– Men er du sint?

– Nei, jeg er ikke sint! Jeg har det veldig fint privat, og jeg har hatt det veldig fint på jobben, og jeg har et godt liv.

Stolt

Når vi spør om hva Inge Andersen er mest stolt av i sin tid som NIF-sjef, svarer han naturlig nok den økonomiske snuoperasjonen han måtte kaste seg inn i som nyansatt i 2004.

– Det var et underskudd på 46 millioner, og som totalt kostet oss 70 millioner den gang. I dag overleverer jeg en solid organisasjon med en solid økonomi og stor, stor sportslig aktivitet både i bredde og topp.

Han er også stolt av momskompensasjonen og den økte tippeandelen.

Ikke minst er han stolt av måten handikapidretten ble integrert i Andersens tid, og etter hvert også de utviklingshemmede.

– Se på denne sms-en, sier han, og viser fram en hyggelig melding fra paralympics-stjernen Birgit Skarstein.

Burde droppet OL

– Hva er du minst stolt av?

Andersen legger fram sine tanker som konkluderer med at de burde ha kastet kortene og lagt OL-planene i skuffen da byrådet vedtok en folkeavstemning i Oslo i 2013.

– Vi tok utfordringen. Sett i ettertid burde vi ha sagt nei. Det er ingen tvil om at folkeavstemningen og fokuset på Oslo var veldig uheldig. Det var et feilgrep, kan vi si i ettertid.

– God samvittighet

– Det har vært mye snakk om din reiseregning fra Sotsji, uten at den er lagt fram. Har du god samvittighet for Sotsji-regningen?

– Ja, jeg har veldig god samvittighet. Vi har lagt ut så mye som idrettsstyret har vedtatt at vi skal legge ut. Der kan alle lese hvor mye vi spiste for. Alle OL er dyre. Og norsk idrett går nå inn i sitt dyreste OL siden Salt Lake City. Pyeongchang blir minst ti millioner dyrere enn både Sotsji og Rio, men det er prisen for at vi drive med toppidrett. Alle som var på «Norway House», vet at de ikke var noe sofistikert mat der.

– Hvorfor har du kommunisert gjennom e-post det siste året?

– Jeg har snakket med mange journalister, også fra VG, så det er feil! Men jeg var veldig klar at i den prosessen som var våren 2016, da VG nærmest fotfulgte meg, og der jeg forsto at her var det noe mer enn bare reiseregninger som gjaldt, så bestemte jeg meg for at jeg måtte dokumentere alt jeg svarte på.

Skriftlige svar

– For det første måtte jeg svare 100 prosent korrekt – aldri svare før jeg visste, det andre prinsippet jeg hadde var å svare skriftlig for å ha en dokumentasjon på det jeg svarte. Det tredje har vært et prinsipp for meg i alle år: Jeg tar imot, jeg tar aldri til motmæle. Jeg har ikke noe behov for å forsvare meg selv.

Andersen mener det er større grunn til å stille spørsmål til VGs sportskommentator Leif Welhaven:

– Hvorfor har han som har skrevet om Inge Andersen i ett år, aldri snakket med Inge Andersen, sier Andersen.

Generalsekretæren, som offisielt må gå av på fredag, har blant annet hatt muligheten til å møte Welhaven til debatt i NRK, men selv ikke ønsket det.

– Hvor henter han sine oppfatninger om meg fra? Jeg tror at VGs sportskommentator bør ta en skikkelig gjennomgang av sin etikk, fortsetter den avtroppende NIF-sjefen.

Bekymringsmelding

– NRK skrev at det var en bekymringsmelding om deg som utløste styremøtet i forrige uke. Kommentar?

Andersen svarer ikke direkte på spørsmålet, men sier:

– Jeg har vært toppleder for Norges desidert største organisasjon i 13 år. Jeg får selvfølgelig både ris og ros. Det jeg vil si er at prosessen jeg har hatt med idrettsstyret, har dreid seg mye om fremtid og minimalt om fortid. Jeg må selvfølgelig også forholde meg til kritikk. Men jeg har hatt fått mange hyggelige meldinger fra ansatte i norsk idrett i dag.

Fotografen begynner å snakke om ensomme toppledere. Inge Andersen er enig i at han har et poeng.

– Jeg har hatt god støtte av mange ansatte, og har jobbet 25 år i idretten, men det er riktig at i noen situasjoner må jeg ta tøffe beslutninger, og da kan det være ensomt å være toppleder. Men jeg har mange venner i norsk idrett, og de vil jeg ha videre, selv om denne epoken er over.