Åpenhetsutvalget foreslår pengegrenser for idrettstoppenes reiseregninger

ULLEVAAL STADION (VG) På 21 punkter anbefaler «åpenhetsutvalget» en justert kurs for Norges Idrettsforbund, viste gjennomgangen til utvalgsleder John G. Bernander.

To av nøkkelpunktene er at utvalget foreslår å sette beløpsgrense eller egen standard for refundert maksimalbeløp i reise- og representasjonskostander, samt at Norges Idrettsforbunds budsjett, årsregnskaper, årsberetning og kontrollutvalgetsberetning behandles og vedtas årlig, og ikke hvert fjerde år, slik det gjøres nå.

– Vi har gitt en kokebok eller veikart, om du vil, for hvordan idretten kan unngå å få spørsmål eller mistenkelighetens slør kastet over seg, beskriver utvalgsleder John G. Bernander – og mener det er «rom for forbedring» i åpenhetspraksisen til norsk idrett.

Han delte ut den skriftlige rapporten til idrettspresident Tom Tvedt før han snakket litt om bakgrunnen og mandatet for arbeidet, presenterte utvalgsmedlemmene, hvordan de hadde fått betalt – og så gikk han i gang med å presentere utvalgets funn gjennom en halvtime.

Det er forøvrig idretten selv som har nedfelt utvalget, der blant annet generalsekretærene i skiforbundet, fotballforbundet og svømmeforbundet inngår.

Den ti personer sterke sammensetningen har brukt fem måneder og fire møter på å vurdere åpenheten i norsk idrett, samt komme med anbefalinger til tiltak.

I rapporten skriver de:

«Etter utvalgets oppfatning bør og kan NIF praktisere økt åpenhet på en god måte, uten å pålegge seg de samme krav som offentlig forvaltning er underlagt, og utvalget har konkrete anbefalinger til hvordan.»

Flere punkter



Noen av de konkrete anbefalingene lyder slik, ifølge rapporten (plukket ut av VG):

• NIFs årsberetning må inneholde en egen redegjørelse om hvordan åpenhet praktiseres og utvikles.

• Det etableres innsynsrett i løpende avviksrapporteringer, og med rett til innsyn på bilagsnivå etter begjæring fra tredjeperson. Innsyn må kunne nektes av personvernhensyn, konkurransemessige forhold eller forretningsmessige hensyn.

• Idrettsstyrets beslutning om å offentliggjøre sine og generalsekretærens reiseregninger for inneværende tingperiode må bli en fast fremtidig praksis.

• Det etableres beløpsgrenser som f.eks. statens reiseregulativ/personalhåndbok for refusjon av reise- og representasjonskostnader,eller en egenstandard med maksimalbeløp for refusjon.

• Kontrollkomiteens beretning må inneholde en oversikt over idrettsstyrets og generalsekretærens reise- og representasjonskostnader.

• Det utarbeides rutiner for at det er den øverste leder tilstede ved representasjon/middager etc.som signerer for og/eller legger ut for utgifter.

• NIFs budsjett, årsregnskaper, årsberetning og kontrollutvalgetsberetning behandles og vedtas årlig.

Medlemmene i Bernander-utvalget: • John G. Bernander: Utvalgsleder. • Robert Eriksson: Tidligere arbeidsminister. • Åse Aulie Michelet: Styreleder Spin Chip Diagnostics AS. • Anne Husebekk: Rektor ved Universitet i Tromsø. • Stein Opsal: Generalsekretær i Norges Skiforbund. • Turid Solvang: Styreleder for The European Confederation of Directors' Associations (ecoDa). • Kai-Erik Arstad: Konstituert generalsekretær i Norges Fotballforbund. • May Britt Lagesen: Fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. • Bjørn Soleng: Generalsekretær i Norges Svømmeforbund. • Kristin Setså: Organisasjonssjef i Nordland Idrettskrets. Kilde: Norges Idrettsforbund

• Det innføres et system for avviksrapportering til kontrollkomiteen når reise- og representasjonsbruken går utover fastsatte beløpsgrenser.

• Det utarbeides retningslinjer som presiserer eksisterende habilitetsregler for de ulike områder/funksjoner som f.eks. ansettelser, innkjøp, anbud, forhandling og interessekonflikter.

– Vi synes det er helt berettiget at dere nå kvitterer ut at det gis innsynsrett ned på bilagsnivå på den løpende økonomirapporteringen for de pengene som samfunnet stiller til disposisjon for dere. Det var et langt svar på spørsmålet ditt, og det betyr at jeg gjerne hadde sett at det ble gjort før, men jeg er veldig tydelig på at det bør gjøres nå, sier Bernander på den etterfølgende pressekonferansen.

Kulturministeren med pålegg



Gjennom en serie artikler har VG satt søkelys på åpenhet i idretten siden vinteren, og i april bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at administrasjonen i Norges Idrettsforbund må underkaste seg en sterkere offentlighetsjus fra og med 1. januar 2017.

Det skjedde for øvrig etter at statsråden hadde hatt to møterunder med idrettslederne i forkant.

Kort tid senere presenterte Norges Idrettsforbunds styre sitt nye åpenhetsvedtak. Der innførte de fullt innsyn i idrettsstyret og generalsekretærens gjøren og laden – men fra juni 2015. Det ville blant annet si at den omstridte pengebruken rundt Sotsji-OL ikke ble «frigitt».

– Dette styret er klart på at vår vakt starten i juni 2015. Streken settes da vi tiltrådte, begrunnet idrettspresident Tom Tvedt overfor VG.

Åpenhetsutvalgets leder John G. Bernander ville ikke si noe om tidligere pengebruk i organisasjonen – og var klar på at det ikke tilhørte mandatet som gruppen hadde fått.

– Vi har ikke vært noe granskningsutvalg og har ikke vært opptatt av å finne «lort», melder Bernander etter gjennomgangen.

