Åpenhetsdebatten: Nå står det bare på viljen

Kommentar Idrettsforbundets egne jurister slår beina under presidentens kronargument for hemmelighold. Omkampen om innsyn handler nå bare om vilje til å vise åpenhet.

«Sånn er det, og sånn blir det», sa daværende generalsekretær Inge Andersen, etter at idrettsstyret for 392 dager siden fant på at det var en god idé å holde den konkrete bruken av fellesskapsmidler hemmelig for perioden før 2015.

Hovedbegrunnelsen var at idrettstinget har godkjent regnskapet, og at det dermed angivelig ikke var rom for å utdype hva som ligger i sekkepostene.

Den argumentasjonen var så tynn at det gikk som det måtte gå.

Selvsagt var det ikke mulig å bare vedta seg bort fra verkebyllen, og følgen ble at selve hemmelighetskremmeriet har utviklet seg til et mye større omdømmeproblem enn åpenhet fra start kunne medført.

De neste par dagene skal norske idrettsledere samles i Bodø, der det skal diskuteres om vedtaket bør gjøres om. En juridisk avklaring viser at det er grønt lys om man vil, og nå blir det ytterst interessant å få svar på et grunnleggende spørsmål:

I hvilken grad har idrettstoppene nå forstått hva reell transparens er for noe?

Skjønner de at det som har preget ordskiftet i over et år er et prinsipielt spørsmål om lederkulturen i en organisasjon som rommer store deler av det norske folket?

Innser de at svar på spørsmålene rundt bilag fra akkurat 2014 er interessant som et parameter på valg og vaner, og nødvendig å besvare, men at det ikke er et ja eller nei til disse eksakte papirene som viser om vi egentlig har kommet noen vei?

I denne saken er det holdningene til hemmelighold versus innsyn som er det overordnet interessante, og ikke minst behovet for at idretten selv innser verdien av sistnevnte.

Idrettslederne har helt rett i at åpenhet er mye mer enn reiseregninger - for eksempel å ha gode prosesser rundt arenaer der meninger er ment å brytes.

Her er det dessverre skremmende å se hva som har foregått i kulissene i forkant av ledermøtet i Bodø. Etter en lang og utmattende debatt om åpenhet, gjøres det altså et helt konkret forsøk på å lage en form for avtale på bakrommet, om at alle stemmer frem «begrenset åpenhet» i stedet for å få en ordentlig ordveksling i plenum om hvorvidt det skal gis fullt innsyn eller ei.

Hva i alle dager er det for slags holdning?

Det kan vanskelig sees på noe annet enn et ufint og ugreit forsøk på å undergrave muligheten for en konklusjon som åpner for å gi innsyn i det man ber om.

Også rent innholdsmessig viser forsøket på å lande en hybrid hvor dypt en usunn kultur sitter. «Vis frem Sotsji, så får vi slutt på maset» er milevis unna prinsippet med innsyn, nemlig at den som stiller spørsmålet avgjør hva det søkes informasjon om.

De drøye detaljkostnadene rundt Norway House er allerede avdekket, mot NIFs vilje. Det gjenstår for eksempel å bli forelagt hotellregningen, men hva som skjedde under selve lekene vil ha begrenset opplysningsverdi i jobben med å få et oversiktover hvordan ledervanene har vært, ettersom toppene jo langt på vei var der på IOCs regning.

Det er også umulig å se noen logikk eller noe prinsipielt over å vise frem noe selektivt, men fortsatt utøve hemmelighold av andre relevant temaer fra denne perioden.

Skal idrettstoppene ha noe som ligner troverdighet i at man ønsker seg en mer åpen linje fremover, er det bare én måte det kan skje på: At det åpnes opp for å svare på det man blir spurt om, og ikke selv søker å sette premissene for hva man velger å gi ut eller hemmeligholde opplysninger om.

Ingenting hindrer norske idrettsledere fra å gi skikkelige svar - dersom de ønsker det.

I Bodø får vi svar på om viljen omsider er til stede.