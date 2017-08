Idrettshistoriker Tom A. Schanke er død

Tom A. Schanke er gått bort. Landets mest kjente idrettshistoriker ble 77 år gammel.

Det er Ringerikes Blad som skriver om bortgangen. Tom A. Schanke ble født 31. juli 1940 i Hønefoss. Han vokste opp i en idrettsfamilie. Selv om han utdannet seg til siviløkonom var det idretten som ble hans liv, og fotballen spesielt.

Schanke var kjent for en aktiv og uredd stil. Han ga ut bøker og var redaktør av Kyllingposten som er en nettavis for idrettsinteresserte og media. Men for dem som har levd en stund var han mest kjent for sine fargerike dresser og NFF-vedtaket om straffesparkkonkurranse ved uavgjorte kamper i eliteserien sesongen 1987.

Det ble med én sesong. Men minnene er der fortsatt.

Schanke var aktiv utøver innen friidrett. Men som fotballeder varte karrieren lengst; hele 40 år. Han var også leder av Norsk fotballs venner i 20 år.

NRKs legendariske sportskommentator Arne Scheie (73) var en nær venn av Schanke. Han forteller at han ble gjort oppmerksom på dødsfallet denne helgen.

– Det var veldig trist og veldig overraskende. Jeg snakket med Tom like før. Det var en veldig trist melding, sier Scheie til VG.

Han beskriver Schanke på følgende vis:

– En veldig, veldig god venn som jeg har hatt veldig mye moro sammen med, og en eventyrlig karriere fra han var Norges fremste tikjemper og fram til i dag. Jeg har hatt glede av å være med på spørrekonkurranser, lese det fantastiske idrettsleksikonet hans … Jeg kan fortsette å ramse opp i en halvtime.

– Det er helt utrolig hva han har vært med på. Han var et unikum i idretten, og la ned et helt liv for det, sier Arne Scheie.