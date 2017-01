Rørt Heiberg vant hederprisen

Avtroppende IOC-medlem Gerard Heiberg (77) stakk av med kveldens kanskje gjeveste pris under Idrettsgallaen på Hamar.

Mens statsminister Erna Solberg og langrennslegenden Bjørn Dæhlie leste opp juryens begrunnelse – og det ble klart at Heiberg kom til å få prisen – ble hovedpersonen tydelig rørt fra sitt bord i salen.

77-åringen gikk opp på podiet med rolige steg, mens hele CC Amfi reiste seg for å applaudere den mangeårige idrettspolitikeren.

Heiberg er best kjent for sitt arbeid under OL på Lillehammer i 1994. Han har i mange år vært medlem av Det internasjonale olympiske komité (IOC), men går av om kort tid. Heiberg lider av uhelbredelig kreft.

– Mange, mange tusen takk, sa Heiberg.

– Jeg kommer her i fredelig ærend og ante dermed fred og ingen fare. Det er en stor ære å stå her og motta denne prisen. Jeg har viet størsteparten av mitt liv til idrett. Spesielt internasjonalt. Det har vært en drøm å få kunne gjøre dette, fortsatte Heiberg.

Deretter vendte han blikket og ordene mot sin mangeårige kone.

– Mange takk til mine kone Cath for at jeg har fått gjort jeg har likt best på denne jord. Mange takk, avsluttet Heiberg, til nok en dundrende applaus fra det tidligere OL-amfiet.