HAMAR/OSLO (VG) Stig-André Berge (33) ble satt ut da han vant den første prisen. Etter pris nummer tre var han stum.

Berge sto for OLs kanskje vakreste øyeblikk, sett med norske øyne, da han kapret en bronsemedalje i bryting.

Da ga kraftige utslag da Idrettsgallaen ble arrangert på Hamar søndag kveld.

33-åringen fra Oslo vant først «årets forbilde». Så delte han ut «utøvernes pris», som han selv endte opp med å vinne. Helt til sist ble han stemt fra av seerne til «årets navn».

VG Direkte: Følg Idrettsgallaen – se alle prisvinnerne

– Hva skal jeg si? Jeg har jo egentlig takket alle, sa Berge da han måtte opp på podiet for tredje gang.

– Takk til alle der hjemme som har brukt penger på å stemme på en liten bryter fra Groruddalen, avsluttet 33-åringen.

VGs sportssjef: Derfor når ikke Zuccarello opp på Idrettsgallaen:

Rørte samboeren i talen

Vi spoler tilbake til Berges første pris for kvelden:

Etter å ha takket trenere og støttespillere, brukte Berge taletiden til å hylle samboeren og komme med en beskjed til det norske folk.

– Det året her skal jeg gi tilbake henne, så i år skal vi gifte oss, sa OL-bronsevinneren fra Rio forrige sommer – til stor applaus fra tilhørerne på Idrettsgallaen i CC Amfi på Hamar.

Husker du? Northug ville gi fra seg Idrettsgalla-pris

TV-bildene snudde deretter raskt til samboer Rosell Utne. Hun var tydelig beveget av ordene fra Berge.

I forkant av OL har Berge vært åpen om bortgangen til sin mor og viktigheten av å delta i OL i Rio. Dette ble trukket frem i begrunnelsen for at han ble kåret til «årets forbilde».

Se alle VGs bilder fra Idrettsgallaen:

– Jeg har vel aldri blitt satt ut så mye som jeg ble nå, var Berges første ord da han entret podiet.

– Dette er ikke bare min, men hele bryte-Norge sin, sa 33-åringen.

Så du? Fleipet med idrettspresidenten – delte ut «åpenhetstrøye»

Kristoffersen hindret 4 av 4

Da Berge noen minutter senere skulle dele ut «utøvernes pris» sammen med freestyle-kjører Tiril Sjåstad Christiansen, fikk han seg nok en overraskelse.

Prisen gikk til ham selv.

Prisen for «årets navn» gjorde at Berge stakk av med pris i to av de fire kategoriene han var nominert i.

33-åringen var også nevnt til «årets mannlige utøver», men måtte se seg slått av Henrik Kristoffersen.

VG kommer tilbake med mer