Hva nå, Tvedt?

AV: GURO A. JOHNSEN, TIDLIGERE MARKEDSSJEF I NIF/OLYMPIATOPPEN OG GRUNNLEGGER AV AG JOHNSEN

Undertegnede har i et åpent brev til

Idrettspresidenten i september, utfordret ham på den manglende

kvinnerepresentasjonen blant NIF-toppene. Nå måtte Norges Idrettsforbunds

toppleder, Inge Andersen, gå.

Tar vi over en lederstilling, følger oftest et team med på laget. Eventuelle skiftninger henger ofte sammen med mulighetene man har i arbeidsmiljøloven. Når vi ansetter folk rundt oss, velger mange de som er like oss. Der stemmer kjemien, man kommuniserer lett og får mindre motstand.

Jeg har aldri sittet i ledergruppe med Inge Andersen, og kan ikke uttale meg om lederstilen. Tvedt uttalte i intervju rett etter Andersens avgang: «tiden er inne for å slippe til nye krefter» og innsetter Øystein Dale midlertidig, Andersens nærmeste medarbeider, sentral i IT-saken og jobbet lenger enn de fleste i Idrettsforbundet.

Mener da Tom Tvedt det gjelder kun for Andersen, eller flere i ledergruppen? Nå ansetter og avsetter styret kun topplederen som igjen velger sin ledergruppe, men hva ligger i signalet Tvedt sender? Ønsker han med dette en endring i kjønnssammensetningen, et åpnere NIF, ønsker han endring i organisasjonskulturen osv.? Hvorfor har ikke de øvrige i ledergruppen stått opp og sagt ifra om utviklingen som har redusert omdømme til norsk idrett?

Når jeg jobber med organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, understreker jeg alltid at alle har et ansvar for å si ifra/utfordre internt ved uenighet, eller om noen ikke handler i tråd med det beste for organisasjonen.

Var det ikke mulig å si ifra under Inge Andersen?

Hvorfor ble lederne, preget av manglende kjønnsbalanse (generalsekretær, assisterende generalsekretær, kommunikasjonssjef, assisterende organisasjonssjef, IT-sjef osv. – alle menn) sittende stille, år etter år? Er det ansvarlig å sitte i en ledergruppe hvor man ikke har noe å si?

Skurrer det ikke, om ikke noen i lederteamet velger å følge Andersen? Hvor har lojaliteten ligget? Er svaret da, hverken til Andersen eller organisasjonen? Om Dale ikke velger å gå. Hva sier dette om rollen han gjennom en årrekke har hatt som assisterende generalsekretær? Signaliserer ham med si ja til den midlertidig stillingen at han i årevis har vært en marionette, en som ikke kan ta ansvar for eller stå ansvarlig for utførte handlinger, en ingen kunne kreve hadde egne meninger?

Er dette topplederegenskaper idrettsforbundet trenger nå, selv om han er satt inn midlertidig?

Det beste for en organisasjon, er sjelden en toppledergruppe som velger å tie for å sikre seg selv? Om alle blir sittende, hva forteller det om deres lederegenskaper og vilje til å ta lederansvar? Har fokus vært eget velbehag, trygg jobb som de ønsket å ha – uten å ta ansvaret som følger med lederstillingen, og glede med å jobbe med idretten, fremfor organisasjonens beste?

Tar Tvedt oppfordringen min fra september og slipper nye krefter til? Vil han nå sørge for at det blir god kjønnsbalanse i toppen av norsk idrett - med folk som bygger en helt ny kultur? Det er kun du, Tvedt som har svaret og bærer ansvaret for at det skjer. Nå kan du vise at du er den presidenten mange trodde på da du ble valgt.

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, lærte oss: Velg mennesker rundt deg med komplementære ferdigheter, mennesker som er ulike deg og tørr utfordre, selv om det er ubehagelig. Bare da blir du og vi bedre, bare da blir vi innovative. Om Stensbøl måtte gått som Andersen, tror jeg ikke jeg ville vært alene om å gått sammen med ham.

Ikke fordi han hadde rett i alt han gjorde, men fordi jeg visste at jeg hele tiden hadde hatt muligheten til å si ifra, og dermed hadde et felles ansvar som jeg måtte stått i. Da han gikk fra styret i Holmenkollen i fjor fulgte halvparten av styret med ham ut i lojalitet.

Var menneskene rundt Inge Andersen, de han burde hatt rundt seg? Ville sakene de siste årene i det hele tatt eksistert om han hadde valgt/kunne valgt andre rundt seg? En sterk personlighet trenger også noen andre sterke rundt seg. Til dere som har sittet i ledergruppen, var dere en del av Inges filosofi eller ikke? I idretten så vinnes og tapes det, på og utenfor banen. Om idretten skal fortsette å selge sponsorkonsepter hvor overføringsverdier fra idretten til næringslivet er et sentralt element, er det viktig at lederne står for det valget de har tatt og tar konsekvensen av det. Er det ikke litt sent å si nå: Jeg var ikke enig med Inge Andersen?

Ny oppfordring til dere i ledergruppen/utvidede ledergruppe/generalsekretariatet, når ny generalsekretær er ansatt: La hun/han fritt få velge teamet sitt. Tørr og still plassene til disposisjon, sett idrettens beste fremfor egne. For å gjenreise tilliten og omdømmet til norsk idrett er det avgjørende for norsk idrett at ledergruppa komplimenterer ny generalsekretæren på egenskaper og kompetanse - ikke forgjengerens, da det aldri fører noe godt med seg om det ansettes en «kloning» av den forrige...