Tandes servicemann: – Bindingen var ikke ødelagt før han hoppet

BISCHOFSHOFEN (VG) 30 meter ut over kulen gikk det galt for Daniel-André Tandes (22). Det var da bindingen sviket viser en analyse etter en gjennomgang av bilder og video.

Landslagets servicemann, Thomas Hörl, sier til VG at Tandes bindinger og hoppsko var grundig sjekket før han gikk til topps for å hoppe finalen i Hoppuka. Kort tid etter at han stupte ut av hoppet – for å vinne verdens tøffeste hoppkonkurranse – fikk han kjempetrøbbel og ble berget av en sikkerhetsstropp.

Uten den hadde han mistet skien, og dundret i bakken, med fare for alvorlig skade.

Tande landet på 117 meter. Det endte med 26. plass i rennet. Og en skrekkelig nedtur for Kongsberg-gutten. Han tok da også til tårene.

Landslagstrener Alexander Stöckl har en teori om at Tande kan ha truffet noe på bommen med hælbindingen på høyre ski før han kjørte ovarennet. Og at det kan ha utløst klipsen som er påmontert et stag som er festet i hælen på hoppskoen.

Fredag kveld var konklusjonen etter gjennomgang med Tande og støtteapparatet at klipsen ikke var slått skikkelig inn i skoen da han forlot bommen på toppen av ovarennet.

Når Tande kjører ut på sletta ser han ned på høyre hæl. Ifølge Stöckl er det tydelig ut ifra VGs bilde at klipset har falt ut av skoen.

– Før Tande hoppet gikk jeg over sko og bindinger. Ingenting var ødelagt. Jeg tror han ikke slo klipsen hardt nok inn, sier Thomas Hörl.

Etter den internasjonale pressekonferansen viste Tande hvordan han setter skoene inn i bindingen. Det skal litt krefter til for å få festeanordningen på plass.

Verdensrekordholder Anders Fannemel (251,5 meter) forteller til VG at han har mistet klipsen fra skoen i luften.

– Det er ikke å anbefale. Og det er bare å komme seg ned raskest mulig, sier Fannemel.

Stöckl sier Hörl var deprimert etter Tandes flausehopp. Han påtok seg skylden.

– Han går over utstyret før og etter konkurransen. Vi har veldig gode rutiner. Og vi bytter også ut deler ganske ofte. I min tid som landslagstrener har dette aldri skjedd før. Og jeg har sett noen tusen hopp nå, sier Alexander Stöckl.

– Vi har analysert og funnet ut at klipsen ikke var helt inni skoen når han satt på bommen. Og at det gikk ut etter 30 meter av flyfasen, sier Alexander Stöckl.