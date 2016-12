Tande tok 2. plass etter kjempehopp

Daniel-André Tande (22) lå på 5. plass etter første omgang og dro til med et kjempehopp på 143 meter i finaleomgangen - og 2. plass bak Slovenias 17 år gamle sensasjon Domen Prevc.

– Vi er veldig fornøyd med Daniel. Et fantastisk hopp i 2. omgang. Med et bedre nedslag hadde han vunnet, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

– Men det jevner seg ut over tid. Det er bedre at han sparer de tidelene til et viktigere renn, som i VM, fortsetter østerrikeren.

Han vil ikke kritisere Tande for landingen etter svevet på 143 meter.

– Det som er bra, er at han prøvde. Det er ganske tøft å sette nedslag på 143 meter. Mange slet med landingen her nede, for snøen var litt spesielt. At «Danny» er så tøff at han prøver, er veldig positivt, mener Stöckl.

Polsk kollaps



Slovenia nye supergutt slo altså Daniel-André Tande, som hadde omgangens lengste hopp, med kun to tideler!

– Jeg forventet det ikke foran siste hopp. Jeg tenkte at det ville bli tett. Da jeg «så» den grønne linjen, tenkte jeg at «jeg klarte det», sier Domen Prevc umiddelbart etter seiershoppet - og før han kan kle seg i den gule ledertrøyen.

Stefan Kraft (23) fra Østerrike hoppet også veldig godt, men landet rett bak Tande. Nordmannen er på 3. plass sammenlagt i verdenscupen foran den neste konkurransen på Lillehammer. Han ble også nummer to i Kuusamo forrige helg.

To polske hoppere lå i tet foran finaleomgangen og skulle ut sist i den: Kamil Stoch skuffet med 4. plass. Maciej Kot kollapset, nærmest, med bare 135 meter og havnet på 5. plass.

Bakgrunn: Tande om oppstyret etter Klingenthal-seieren i fjor

Tre nordmenn var kvalifisert til den avgjørende hoppingen. Robert Johansson lyktes ikke særlig i andre omgang, med 130 meter, og endte på 25. plass.

Stjernen: Godkjent pluss



Hva så med Andreas Stjernen fra 10. plass?

Joda, 133,5 meter og 7. plass etter at Tysklands Markus Eisenbichler, for eksempel, vartet opp med 140,5 meter og la seg inn på foreløpig topplass.

– Veldig bra av Andreas! Godkjent pluss av Andreas Stjernen, kommenterte Johan Remen Evensen under NRKs sending.

– Det er fin utviklingen på Stjernen. Teknikken sitter bedre. Han har jobbet for å utbedre feilene sine i kjøring og starten av satsen. Utstyret er også optimalisert. Da stemmer det bedre, sier Alexander Stöckl.

– Dette er en veldig interessant konkurranse, uttalte NRK-kommentator Christian Nilssen sekundene før - for øyeblikket - verdenscupleder Severin Freund satte utfor. Tyskeren mislyktes, som mange andre i favoritsjiktet og blant tyskernes yndlinger (med unntak av Eisenbichler, altså).

Daniel-André Tande slo tilsynelatende oppgitt ut med armene etter 136,5 meter i 1. omgang. Uvisst av hvilken grunn. Det var et veldig godt hopp.

Leste du denne? Stöckl fryktet det verste etter Tandes fall

Da solen hadde gått ned, foran 7000 tilskuere, sto han klar til å hoppe seg opp fra 5. plass i finalen - etter at Domen Prevc hadde sneket seg foran ham innledningsvis.

Stöckl urolig?



Tande innfridde forventningene stilt til ham som Norges beste hopper.

Joacim Ødegård Bjøreng (125,5 meter) og Johann André Forfang (123,5 meter) kom ikke til finaleomgangen etter henholdsvis 38. og 43. plass.

Spesielt Forfangs svake form bør uroe landslagssjef Alexander Stöckl. Fra før har Stöckl sendt hjem Anders Fannemel etter svake hopp i Tyskland, mens Joachim Hauer selv har valgt å trene hjemme i Oslo for å finne formen, skriver NTB.

Stöckl er ikke redd Tande skal føle at han bærer Norges håp i hoppbakken alene i vinter.

– Det er alltid viktig å ha en i toppen. Det gir laget selvtillit og tro. Daniel går mot en veldig spennende sesong. Vi får se hvordan han takler det, men han lever fint inne i sin egen boble og vet hva han må jobbe med. Jeg har ikke noe inntrykk av at han stresser med å måtte bære laget, sier landslagssjefen til