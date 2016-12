Tande lengst og best i Oberstdorf-kvalifiseringen

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (22) klinket til med det beste hoppet i kvalifiseringen til Oberstdorf-rennet. Og han bekrefter at han har snakket ut med Alexander Stöckl (43) er monsterhoppet i Engelberg.

Landslagstreneren er blitt kritisert for at Tande fikk for stor fart da han hoppet omtrent til flat mark i Sveits før jul. Han sier til VG at han har «tatt saken» med hoppjuvelen.

FORNØYD: Alexander Stöckl møter en svært tilfreds Daniel-André Tande på sletta i Oberstdorf etter seieren i kvalifiseringen. Foto: GØRAN BOHLIN , VG

– Det var et godt skihopp. Og jeg treffer mye bedre enn de to foregående på trening, sier Daniel-André Tande.

På spørsmål fra VG om hva han tror konkurrentene tenker om ham etter 139 meter i kvalifiseringen (Sigurd Pettersen har bakkerekorden med 143,4 meter) – og foran fredagens åpningsrenn i Hoppuka – svarer Kongsberg-hopperen: – Jeg håper ikke de altfor mye på det, men mest på seg selv. Tenker dem på meg, så tar dem feil.

Alexander Stöckl sto like bak ham på sletta i den berømte Schattenbergbakken og smilte lurt.

– Han (Tande) hopper så bra fordi han har alt klart. Han startet ok i treningshoppingen, men i kvalifiseringen skulle han være mer offensiv i oppstarten av satsbevegelsen, og det gjorde han, sier Stöckl.

Landslagstreneren ble lettere sjokkert da Tande klinket til med 144,5 meter i verdenscuprennet i Engelberg. I sendingen til TV 2 utbrøt Stöckl «fy faen for et hopp..»

Tande brukte kanskje enda sterkere ord da han kom over kulen. Han forteller til VG at han ble redd, og «bremset» i luften for ikke å slå seg helseløs i nedslaget.

– Stöckl kunne ikke forutse at jeg skulle gjøre et av mine aller beste hopp. Om han burde tatt meg ned på farten var ikke så lett å vite. Jeg klandrer ikke ham. Men vi har snakket om hendelsen, sier Tande.

Han har en tiendeplass fra Oberstdorf i fjor som beste Hoppuke-resultat. Da lå han på annenplass etter 1. omgang. Nå seiler han opp som favoritt. Det mener blant annet Sven Hannawald, det tyske hopp-ikonet, som er den eneste som har vunnet alle fire renn i samme hoppuke (2002).

Stöckl påpeker at han ikke opplever at Tande er forbannet på ham etter Engelberg-episoden.

– Vi har pratet sammen, og jeg har forklart hvorfor jeg ikke ga ham lavere fart. Dermed er den saken ferdig. Men, jeg skjønner at det er lett for folk fra utsiden å si at jeg burde gått ned på farten. Jeg kan bare håndtere den informasjonen jeg hadde der og da, og jeg måtte ta en rask beslutning. Men jeg var overrasket over at han tok ut sitt beste hopp. Det er på den ene siden positivt, men samtidig skuffende at han faller, sier Alexander Stöckl.

Kvalifisering til verdenscup hopp menn i Oberstdorf, Tyskland torsdag (HS137):

1) Daniel André Tande, Norge 157,5 (139), 2) Kamil Stoch, Polen 154,1 (137,5), 3) Stefan Kraft, Østerrike 151,1 (136), 4) Manuel Fettner, Østerrike 150,3 (136), 5) Maciej Kot, Polen 146,2 (133), 6) Markus Eisenbichler, Tyskland 146,1 (137), 7) Stephan Leyhe, Tyskland 145,9 (132,5), 8) Domen Prevc, Slovenia 145,5 (134), 9) Michael Hayböck, Østerrike 144,8 (136,5) og Peter Prevc, Slovenia 144,8 (132,5).

Øvrige norske: 26) Andreas Stjernen 133,0 (126,5), 34) Halvor Egner Granerud 125,0 (124), 41) Tom Hilde 122,0 (123), 42) Robert Johansson 121,7 (123), 49) Anders Fannemel, Norge 116,0 (117,5).

PS! Alle de seks norske er kvalifisert for fredagens renn, som er det første i den tysk-østerrikske hoppuka.