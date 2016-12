Tande hopper med skadet ankel

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (22) hadde det beste hoppet i finaleomgangen da han endte på 4. plass i åpningsrennet i Hoppuka. Samtidig bekrefter han en slitsom skade.

Kongsberg-hopperen sliter med en hoven ankelkul. Den har ifølge landslagstrener Alexander Stöckl vært der i lang tid. Trolig er skaden kommet som følge av for trange hoppsko.

– Jeg var litt for defensiv fra start i 1. omgang, men det er ikke krisesituasjon. Men gjør jeg to sånne som hopp som i finaleomgangen blir det morsommere, sier Daniel-André Tande.

På spørsmål fra VG hvor plagsom ankelskaden er svarer han: – Det har vært hoppsko som har vært for trange. Det er ikke noe stor problem. Jeg merker det ikke så veldig mye, sier Tande.

Ifølge landslagets fysioterapeut, Lars Haugvad, er det en veskedannelse på ankelkulen som plager landets klart beste skihopper. Knepet mot skaden er minst mulig belastning. Under rennet i Oberstdorf vandret Tande rundt i plasttøfler mellom omgangene. Og han får ikke spille fotballtennis. Det har VG vært vitne til under trening under Hoppuka.

Landslagstrener Alexander Stöckl vil ikke skylde på skaden som årsak til den ujevne hoppingen. Men han bekrefter at det er tatt grep for at ikke situasjonen skal forverre seg.

– Tande kjenner ikke smerter, og jeg mener han fortsatt har gode sjanser til å vinne Hoppuka, sier Alexander Stöckl.

Tande revansjerte seg dermed voldsomt etter en skuffende 1. omgang, da han landet på 138,5 meter i den andre.

– Jævlig godt



22-åringen jublet voldsomt nede på sletta da han så lengden på sitt eget hopp. Tande tok dermed ledelsen i rennet og så at flere konkurrenter måtte gi tapt for poengsummen hans.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Til slutt var bare tre mann bedre. Stefan Kraft vant foran Kamil Stoch og Michael Hayböck. Dermed havnet nordmannen til slutt på en fjerdeplass.

– Jeg treffer som jeg gjorde i kvaliken i går. Jeg skulle selvfølgelig hadde to sånne hopp, sier Tande til NRK.

– Jeg tenkte ikke så mye. Det var jævlig godt. Det var deilig å få til et skihopp når det virkelig gjelder, sier mannen som er utpekt til en av hoppuke-favorittene.

Etter åpningsrennet i Oberstdorf er Tande nå 12,6 poeng bak ledende Stefan Kraft fra Østerrike. Tande ser lyst på fortsettelsen.

– Jeg må jobbe med hoppingen og få til to gode skihopp. Så får vi se hvordan det blir etter hvert, sier han.

Opptur med Stjernen



I tillegg til Tande kvalifiserte også tre andre nordmenn seg til finalen i Oberstdorf. Anders Fannemel og Halvor Egner Granerud hoppet henholdsvis 120,5- og 122 meter i finaleomgangen. Det holdt ikke til noe mer enn en 28. og 30. plass til slutt.

Andreas Stjernen fikk imidlertid en solid opptur. Etter å ha åpnet svakt klinte Stjernen til med 133 meter i 2. omgang. Det gjorde at han hoppet seg opp mange plasser og endte som nummer 19.

PS: Tom Hilde og Robert Johansson røk ut før moroa begynte.



Resultatliste hoppuken, 1. renn Oberstdorf:

1. Stefan Kraft, Østerrike: 308 poeng

2. Kamil Stoch, Polen: 305,2 poeng

3. Michael Hayböck, Østerrike: 296,2 poeng

4. Daniel André Tande, Norge: 295,4 poeng

5. Manuel Fettner, Østerrike: 294,9 poeng

Øvrige nordmenn:

19. Andreas Stjernen, Norge: 266,0 poeng

28. Halvor Egner Granerud, Norge: 247,8 poeng

30. Anders Fannemel, Norge: 246,7 poeng



