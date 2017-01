Tande: – Har aldri hatt en så merkelig følelse

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/OSLO (VG) Han slet med å kjenne igjen følelsene i sin egen kropp ned tilløpet i finaleomgangen, men ingen klarte å matche Daniel-André Tande (22) i Nyttårshopprennet.

Med et hopp på 142 meter kunne Tande strekke armene i været på sletten i Garmisch-Partenkirchen.

Tande satt alene igjen på toppen, etter å ha vært best i den første omgangen med sitt hopp på 138 meter.

VG Live: Følg andre omgang her

Men han ble satt under et voldsomt press av Kamil Stoch, som hoppet 143 meter i finaleomgangen. Men nordmannen taklet presset og vant med 3,2 poeng. Stefan Kraft ble nummer tre, 5,8 poeng bak Tande.



– Jeg var ganske nervøs på toppen. Det var utrolig deilig å endelig ha stang inn og komme ut på topp. Jeg trodde ikke jeg tok det, jeg følte ikke jeg var lenger enn den grønne linjen (som markerer lengden som trengs for å ta ledelsen), sier Tande til NRK.

Les også: Tande hopper med skadet ankel

– Skal jeg være helt ærlig kjente jeg kroppen min fryktelig dårlig. Jeg har aldri hatt en så merkelig følelse i en sittestilling i et overrenn før. Men jeg kjente på referansepunktene jeg har at de stemte, så da var det bare å banke til. Også kjenner jeg det kommer ut uten at jeg mister venstreskien, slik jeg gjorde i første omgang. Det var deilig, legger han til.

Hoppende glad mor



Nede på sletten sto en hoppende glad mor, Trude Tande, i intervju med NRK sliter hun med å beskrive sine følelser.

– Jeg turte nesten ikke se på. Jeg klarer ikke beskrive dette. Det er det største jeg har opplevd med Daniel som skihopper. Det er helt sykt.

Tande lå på fjerdeplass i Hoppuka etter det første rennet i Oberstdorf, 12,6 poeng bak Kraft som leder. Mellom disse ligger Kamil Stoch og Michael Hayböck. De ligger henholdsvis 5,3 og 10,3 poeng bak Tande før den andre omgangen i Garmisch-Partenkirchen.

Etter det andre rennet leder Stoch med 591,2 poeng. Tande ligger på tredjeplass 6,6 poeng bak. Stefan Kraft skiller de to med 590,4 poeng.

Hoppuka 2016/-17 30. desember: Oberstdorf 1. januar: Garmisch-Partenkirchen 4. januar: Innsbruck 6. januar: Bischofshofen

Stjernen nest best

Bak Tande ble Andreas Stjernen nest beste norske med sin 14. plass etter et hopp på 133 meter i den andre omgangen. To meter lenger enn han hoppet i den første omgangen.

I tillegg til Tande og Stjernen gikk Anders Fannemel og Robert Johansson videre til finaleomgangen av de norske.

I den andre omgangen la Johansson på to meter, men endte likevel sist av de 30 som hoppet i finaleomgangen. Fannemel landet på 131 meter i finaleomgangen, det endte med en 24. plass.

Husker du: Jacobsen avslørte vinnerambisjonene for Scheie

Tom Hilde tapte sin duell mot Tande, og er dermed slått ut. Det samme er Halvor Egner Granerud.

VG kommer tilbake med mer