Stöckl om Tande-dramaet: – Kunne endt med alvorlig skade

BISCHOFSHOFEN (VG) Daniel-André Tande (22) kom mirakuløst ned på beina da bindingen sviktet. Han kunne endt på sykehus ifølge landslagstrener Alexander Stöckl.

Fullstendig knust etter flausehoppet i finalen i Bischofshofen ble han tatt hånd om på sletta i Bischofshofen. Han hoppet for seier sammenlagt – var bare 2,8 poeng bak Kamil Stoch – men endte med en real kråkelanding på 117 meter (26. plass).

Han skuslet bort seieren i Hoppuke (endte på tredjeplass) og mistet ledelsen sammenlagt i verdenscupen. Det ble en knallhard landing i Østerrike for den ferske stjernen i hoppsirkuset.

Tande krøp sammen og måtte hjelpes inn på den obligatoriske utstyrskontrollen av landslagets medisinske koordinator Lars Haugvad, og renndirektør i det internasjonale skiforbundet (FIS) Walter Hofer.

– Han kunne gått rundt i luften, og havnet på sykehus med alvorlig skade. I beste fall kragebeinsbrudd og hjernerystelse. Det var hans gode ferdigheter som berget ham, sier Alexander Stöckl.

Landslagstreneren medgir at han kvakk til på trenertribunen. Da Tande suste ut av hoppet i Bischofshofen i 90 kilometer i timen var ikke klipsen som er montert på et stag fast i hælen på hoppskoen. Han mistet helt styringen på høyre ski – fikk rotasjon – og klarte heldigvis å treffe snøen med skiene. Først høyre – så venstre.

Ifølge Stöckls teori hektet Tande i noe på bommen før han kjørte ovarennet i Bischofshofen. Dette kan ha ført til at bindingsklipsen spratt ut av skoen.

– Vi kan ikke si det med sikkerheten. Men vi må studere dette ordentlig på video for å finne årsaken, sier Stöckl.

Tande vil ikke påta seg all skyld for uhellet. Han hevder han fulgte vanlige prosedyrer. Smilet var tilbake da han ga TV-intervjuer. Men Kongsberg-gutten innrømmer at minuttene etter fadesen var helt forferdelige.

– Det kom tårer, ja. Rett etter at jeg landet, så var det en stor skuffelse. Men da jeg fikk litt tid for meg selv og vurderte det i et litt annet perspektiv, så synes jeg den siste uken her har vært kjempestor, sier Tande.

Han fikk samlet seg inne på kontoret til renndirektør Walter Hofer. Der hvor ski og hoppdress blir kontrollert etter konkurranser. Mens Kamil Stoch og polske hoppfans jublet for rennseier og sammenlagtseier i den iskalde vinterkvelden tørket Tande tårer.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det neste jeg vet er at jeg hadde klipsen i skoen da jeg var på bommen. Men da jeg kom over kulen var den ikke i skoen lenger, sier Tande.

Han beskriver sekundene etter at han hadde forlatt hoppanten som utrolig skummel.

– Jeg trodde først at jeg bare hadde vært litt sen ut av hoppet. Men så plutselig forsvant høyre ski, og da var det bare å komme seg trygt ned på beina. Det var en autopilot som berget meg, sier Tande.



Han medgir at han tidligere i karrieren fikk god trening i hopp «som var langt over kanten». Og han tror en annen hopper uten samme erfaring ville kommet langt verre fra det.

På spørsmål fra VG om han synes det var pinlig å prestere et «kråkehopp» når han hadde en kjempesjanse til å avgjøre Hoppuka svarer han «nei».

– Det som rammet meg kan skje hvem som helst, sier Tande.

– Hvem er det som har ansvaret for hopputstyret ditt?

– Det er i hovedsak meg selv. Jeg sjekker bindingene når jeg sitter på bommen. Men jeg velger å kalle det uflaks. Denne gangen rammet det meg. Og jeg kommer ikke til å endre rutiner, sier Tande.

Tande kom til Bischofshofen som sammenlagtleder etter 4. plass i Oberstdorf, seier i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Men forspranget på 1,7 poeng var rotet bort etter førstehoppet. Stoch hadde overtaket med 2,8 poeng.

– Jeg skal bruke kvelden til å feire at jeg har hoppet utrolig godt i Hoppuka. Det er første gang jeg er i denne posisjonen. Det er mye igjen av sesongen. VM i Lahti og kampen om verdenscupseieren. Neste konkurranse er i Polen i neste uke. Det er et bra sted for revansje, sier Tande.