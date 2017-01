Sportsånd til 20 i stil

Kommentar Hoppmiljøet kunne skapt en selvforsterkende traumemastodont. I stedet viser Daniel-André Tande (22) at han også evner å takle motgang på optimalt vis.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Mange hadde valgt full skjerming av hopperen som fikk drømmen om hoppukeseier ødelagt da det gjaldt som mest.

En dyrking av det som gikk galt, som ville mystifisert og vokst, og som kunne gjort det ekstra skremmende å stå igjen på toppen neste gang det er alvor.

Det kunne også forblitt i det blå om en produsent kanskje var å klandre, eller om det var servicemannen som hadde sviktet Daniel-André Tande.

LES OGSÅ: Tande tar på seg all skyld

Men, nei da.

Etter å ha imponert gjennom hoppsportens yppersteuke, men feilet i aller siste forsøk, viser Tande frem egenskaper det så til de grader står respekt av også dagen derpå. Det skal både utøveren selv og apparatet rundt ha all ære for.

Ingen unnskyldninger, ingen forsøk på å skylde på andre, men en åpen erkjennelse av at Tande selv gjorde en feil. I stresset hadde han ikke klart å feste utstyret riktig - med en tydelig forklaring: Hele situasjonen ble litt for stor for 22-åringen denne gangen.

Sånn kan det altså gjøres.

Sportsånd i særklasse.

LES OGSÅ: Det utrolige hoppdramaet



Og en holdning som viser at det ikke er verdens undergang å misse. Som forhåpentligvis bidrar til å gjøre eventuelle fremtidige bommerter litt mindre skumle, og dermed også mindre sannsynlig at de inntreffer.

For med denne innstillingen øker selvsagt muligheten for å legge det som gikk galt bak seg, evne å glede seg over alt som har gått veien gjennom romjulen og på nyåret, og å klatre de to siste plassene i totalen ved neste korsvei.

For læring er viktig for utvikling, og den gjennomvoksne og profesjonelle måten Tande taklet skuffelse på etter hoppukefinalen, vil forhåpentligvis styrke ham i avgjørende situasjoner fremover.

Og er det én ting som er hevet over tvil, så er det at Daniel-André Tande fortjener å gå hele veien i Hoppuka til slutt. Han har mange år på seg, og etter årets utgave har han så til de grader vist at han har det som trengs. Både i medgang og motgang.

Tande er rett og slett en ekte idrettshelt. Til 20 i stil.