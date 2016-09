Snakker med Stöckl om ny kontrakt til 2022-OL

Alexander Stöckl (42) ønsker å trene hopplandslaget til vinter-OL i Beijing i 2022. Skiforbundet bekrefter at det allerede har vært samtaler om ny kontrakt.

– Jeg kan godt tenke meg å fortsette, sier Alexander Stöckl til VG.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier det er enighet om å få en ny avtale på bordet.

– Vi har allerede pratet med Stöckl. Og vi er enige – alle parter – om at vi helst vil ha en ny avtale som strekker seg videre fra 2018, så tidlig som mulig, sier Clas Brede Bråthen.

Les også: Fannemel kommandert naken i FIS-kontroll

På spørsmål fra VG når en ny avtale kan være signert svarer Bråthen: – På et tidspunkt i nær fremtid.

Det er hoppkomiteen i Norges Skiforbund (NSF) som ansetter landslagstrenere. Leder Bente-Lill Romøren understreker at hun er glad for at de har kommet langt i prosessen med suksesstreneren.

– Det er spennende at Stöckl ønsker å fortsette. Og det er bra at vi er tidlig i prosessen. På den måten føler jeg at vi unngår støy rundt saken, sier Bente-Lill Romøren.

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ PAPIRET: Alexander Stöckl (t.v.) skriver under på ny kontrakt med Skiforbundet på Gardermoen i 2012. Nå er det mye som tyder på at sportssjef Clas Brede Bråthen (t.h.) kan finne frem penn og papir igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Clas Brede Bråthen understreker at det er et mål for hopp at landslagstreneren på sikt skal være norsk. Men synes det er vanskelig å definere østerrikeren Stöckl som noe annet enn «norsk» etter fem år i landet.

– Det er vel bare passet til Stöckl som ikke er norsk, sier Bråthen.

Sjekk denne: Stöckl trøbler med tysken på TV

Stöckl er på landslagssamling i Planica. Han har Lahti-VM til vinteren og OL i Pyeongchang i 2018 fremst i tankene. Men han medgir at tiden går fort. Hvis han signerer ny avtale vil han gå for 2022.

Les også: Får 30 mill for LO-avtalen



– Jeg vil sette meg ned med samboeren min (Ina Bergmann), og Skiforbundet for å prate om dette. Og da ser jeg for meg en ny kontrakt over to år, med mulighet for ytterligere to år. Det er fin tidsramme for meg, sier Alexander Stöckl.

Han bekrefter at det ikke har vært pågang fra andre hoppnasjoner. Det tror han henger sammen med egne uttalelser i media om respekten for avtalen med Norge. For to år siden prøvde imidlertid Østerrike å kuppe ham. Men de fikk blankt nei.

VGTV: Anders Jacobsens beste minner fra hoppbakken