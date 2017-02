VM-hopper Andreas Stjernen blir pappa i juli

LAHTI (VG) Uansett hvordan Lahti-mesterskapet blir så går det mot «gull» for VM-hopper Andreas Stjernen og samboer Elisabeth Sundnes. I juli venter de barn.

– Det blir baby i juli. Ei lita jente. Jeg er spent, og vi gleder oss veldig, sier Andreas Stjernen.

Hopp i Lahti-VM: 24.02: Normalbakke, kvinner 25.02: Normalbakke, menn 26.02: Mixed lag 02.03: Storbakke, menn 04.03: Storbakke lag, menn

Han har hoppet godt på trening. Blant de beste. Men i kvalifiseringen torsdag ettermiddag skuffet han med bare 89 meter.

– Jeg prøver å gjøre noen små justeringer for at det skal bli enda bedre. Men jeg bommer på posisjonen i tilløpet, og da blir det ganske mye dårligere. Utfordringen er at man går høyt ut av hoppet her i Lahti, og må være tålmodig for å fly langt, sier Stjernen.

Han er heltids skihopper. Samboeren er sykepleier. Og paret har bosatt seg i ny bolig på Grilstad i Trondheim. Nå øker familien fra to til tre. Men Andreas Stjernen bekrefter overfor VG at han fortsetter som hopper på toppnivå.

I OVARENNET: Andreas Stjernen på vei mot hoppkanten i kvalifiseringen. Foto: Kai Pfaffenbach , Reuters

Den 28-årige nordtrønderen har verdens tredje lengste skihopp med 249 meter fra Vikersund i fjor – 2,5 meter bak verdensrekorden til Anders Fannemel (251,5) fra samme bakke – og har vært på pallen tre ganger i verdenscupen.

Familierekorden holdes av faren – den gamle storhopperen og tidligere Rosenborg-direktøren Hroar Stjernen – som vant Bischofshofen-rennet i Hoppuka i 1985. Han var landslagshopper da Andreas kom til verden i 1988.

– Planen er å fortsette karrieren som skihopper. Det gikk bra for pappa å være hopper da jeg var liten, men karrieren hans raknet litt, da jeg begynte å kreve mitt, sier Andreas Stjernen – med lattermild stemme.

Johann Forfang så ut som han er på vei til fjorårets mestertakter med 96,5 meter i kvalifiseringen. Daniel-André Tande derimot hoppet bare 94 meter – 9,5 meter bak Kamil Stoch (klart best og VM-favoritt).

– Trening er trening. Og renn er renn. Jeg er overhodet ikke bekymret. Hoppingen min blir bedre og bedre, og jeg vet akkurat hvilken detalj som skal til for at jeg hopper 9,5 meter lenger. Jeg må være mer offensiv i oppstarten av bevegelsen på hoppet, sier Danle-André Tande.

