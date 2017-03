Verdensrekordholder Fannemel: – Jeg hopper i søvne

VIKERSUND (VG) Anders Fannemel (25) sliter med nattesøvnen - og kroppen flyr gladelig over 250 meter i drømmene - når han kommer til skiflyging.

Fannemel er verdensrekordholder med 251,5 meter. Det var i februar 2015 han klinte til med monsterhoppet i Vikersund. Verdens lengste skihopp har vært i norsk eie ved Bjørn Einar Romøren, Johan Remen Evensen og Fannemel i 17 år. Bare avbrutt av Peter Prevc (250 meter) som fikk låne bestenoteringen i ett døgn for to år siden.

Fannemel er for øvrig vraket på det norske laget til lørdagens lagkonkurranse (Tande, Johansson, Forfang og Stjernen). Men får sjansen igjen i søndagens individuelle renn som er finale i Raw Air.

Drømmehopper



10 siste verdensrekorder 224,5 m: Thomas Hörl, Østerrike - Planica 16. mars 2000 225 m: Andreas Goldberger, Østerrike - Planica 18. mars 2000 227,5 m: Matti Hautamäki, Finland - Planica 20. mars 2003 228,5 m: Matti Hautamäki, Finland - Planica 22. mars 2003 231 m: Matti Hautamäki, Finland - Planica 23. mars 2003. Tommy Ingebrigtsen, Norge - Planica 20. mars 2005. 234,5 m: Bjørn Einar Romøren, Norge - Planica 20. mars 2005 235,5 m: Matti Hautamäki, Finland - Planica 20. mars 2005 239 m: Bjørn Einar Romøren, Norge - Planica 20. mars 2005 243 m: Johan Remen Evensen, Norge - Vikersund 11. februar 2011 246,5 m: Johan Remen Evensen - Vikersund 11. februar 2011. 250 m: Peter Prevc, Slovenia - Vikersund 14. februar 2015 251,5 m: Anders Fannemel - Vikersund 15. februar 2015 Kilde: NTB

– Jeg sover elendig når det kommer til skiflyging. Kroppen flyr i drømmene, og jeg sparker ifra alt jeg kan i søvne. Og på grunn av visualiseringen blir det dagdrømming også. Det er litt rart, men det henger nok sammen med prestasjonsnervøsitet, sier Anders Fannemel.

Drømmehoppet fra to år tilbake - da han tok av som et jagerfly - og landet omtrent på flat mark fikk han virkelig kjenne på kroppen. Den lille muntre vestlendingen beskrev det som å hoppe fra et hustak. Mørbanket av landingen måtte han til fysikalsk behandling etterpå.

– Jeg husker det meste av rekordhoppet. Det er nesten ikke mulig å glemme. Jeg ser det av og til på YouTube, og det er ganske mange som vil snakke med meg om det, sier Anders Fannemel.

REKORDMERKET: Anders Fannemel hoppet med rekordmerket på skiene. Nå har han imidlertid byttet skimerke. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

Hopperen fra Hornindal i Sogn og Fjordane sier til VG at han har forsøkt å bli ferdig med superhoppet. Men den statusen verdens lengste skihopp gir henger ved ham. I Vikersund under Raw Air-turneringen er han et yndet intervjuobjekt for pressen.

– Jeg har hoppet 251,5 meter, og jeg vil videre. Alle hoppere ønsker å bryte personlige rekorder. Men jeg tror ikke jeg vil hoppe over den lengden hvis jeg hele tiden skal forsvare den, sier Fannemel.

Rekordnasjonen



Siden Lars Grini hoppet 150 meter i Oberstdorf i 1967, som førstemann i verden, har ni norske storhoppere satt verdensrekord. Fannemel tror det ligger i en norsk tradisjon.

– Vi har hatt gode flygere. Jeg kjenner best til Espen Bredesen (209 meter), Bjørn Einar Romøren (239 meter) og Johan Remen Evensen (246,5 meter). Og så har du meg som har klart å karre meg inn på listen. Jeg var i meget godt slag akkurat den dagen, sier Fannemel.

– Er du redd rekorden din ryker denne helgen i Vikersund?

– Nei, det er jeg ikke. Før eller siden er det noen som slår den. Men det er kult å ha den så lenge som mulig, sier Fannemel.

Han forklarer hva som må til for å fly helt ned i overgagen: – Det må være oppdrift, men ikke for mye over kulen, som det var her fredag. Da treffer man liksom en vegg og det bremser farten i flyfasen. I tillegg må man ha et hopputstyr som er optimalisert for flyging, ser Fannemel.

Tror på Stjernen



Andreas Stjernen har verdens tredje lengst hopp med 249 meter fra Vikersund i fjor. Han er den østerrikske hoppkongen Gregor Schlierenzauers favoritt til å hoppe lenger enn 251, meter.

– Jeg tror det blir verdensrekord her i løpet av helgen, og jeg tror det blir Andreas Stjernen som gjør det, sier Gregor Schlierenzauer til VG.

Stjernen er ankermann på det norske laget i lørdagens NRK-sendte lagkonkurranse.

– Det må være litt vind hele veien av svevet. Og helst litt mye i sluttfasen, sier Andreas Stjernen.

