Tandes ukjente drama i Hoppuka: Servicemannen ville slutte på dagen

LAHTI (VG) Fiaskohoppet til Daniel-André Tande (23) i Hoppuka utløste akutt krise i det norske hopplandslaget. Servicemann Thomas Hörl (35) tok på seg skylden – og ville si opp jobben umiddelbart.

Dramaet i kulissene under avslutningsrennet i Bischofshofen da Tandes bindingen sviktet har tidligere ikke vært omtalt. Men VG kan nå fortelle hva som skjedde – og hva som kunne ført til kaos – syv uker før Lahti-VM.

Hopp i Lahti-VM: 02.03: Storbakke, menn 04.03: Storbakke lag, menn

– Vi hadde stått overfor en krise hvis Thomas Hörl hadde forlatt jobben som vår servicemann, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Superduellen



6. januar: Hoppuka skal avgjøres i Bischofshofen. Daniel-André Tande gjør seg klar til en av de heftigste duellene i norsk hopphistorie. Det skiller bare 2,8 poeng i favør den polske hoppstjernen Kamil Stoch i kampen om sammenlagttittelen foran finaleomgangen.

Les også: Stöckl om Tande-tabben: – Kunne endt med alvorlig skade

Men 70 meter etter at Kongsberg-hopperen forlater kanten spretter bindingen ut av skoen. Hastigheten er over hundre kilometer i timen. På mirakuløst vis kommer han seg ned på begge skiene. Bare flaks hindrer alvorlig skade.

Når han møter pressen etter premieutdelingen – hvor han ender på tredjeplass sammenlagt – avviser han at den fatale bindingsfeilen er hans skyld.

Artikkelen fortsetter under bildet

HELTEN KNUST: Daniel-André Tande får trøst av Lars Haugvad (oransje jakke) etter fiaskohoppet i Bischofshofen. Renndirektør i FIS, Walter Hofer (t.h.), tar ham unna rampelyset. Foto: Gøran Bohlin , VG

Nede på sletta i Paul Ausserleitnerbakken blir en knust Tande tatt hånd om av renndirektør Walter Hofer i FIS. Thomas Hörl står bare noen meter unna dramaet. Han kjenner det går kaldt nedover ryggen. Og hans første tanke er: «Hvis dette er min skyld, så er jeg ferdig..».

Når Tande møter pressen etter premieutdelingen – hvor han ender på tredjeplass sammenlagt – avviser han at den fatale bindingsfeilen er hans skyld.

VG+ På innsiden av hopplandslaget

– Jeg var fryktelig skuffet. Og selv om jeg går veldig nøye over utstyret til Tande og de andre norske hopperne, så kunne det vært min feil. Dette er materialer av plastikk som utsettes for varme og kulde. Ting kan skje, sier Thomas Hörl.

– Ville du slutte på dagen?

– Ja, hvis det var min feil. Og hvis jeg hadde ødelagt for seier i Hoppuka, så ville jeg bare reise hjem, sier Hörl.

Han grublet voldsomt i «servicebua» – der han vokser ski – og sjekker sko og bindinger med klinisk presisjon, ifølge Alexander Stöckl. Han medgir at skuffelsen gjorde ham dårlig. Men vendepunktet ble en avklarende samtale med Tande på vei i bilen fra bakken til hotellet i St. Johann in Pongau. Og hans fem år gamle sønn hjemme i Saalfelden som sa: «Ikke vær lei deg, pappa. Du kan vinne til neste år.»

Tok all skyld



– Da Daniel tok på seg skylden gjorde han det lettere for meg. Men fortsatt var jeg veldig skuffet. Spesielt fordi vi var så nærme å vinne trofeet «Golden Eagle». Det ville vært så stort for hele laget, sier Hörl.

Lest denne? Sensasjonshopper Johansson om 2.-plassen i Innsbruck

Stöckl sier at landslaget hadde stått overfor en betydelig krisesituasjon uten Hörl. Han blir beskrevet som en av verdens flinkest på sitt fagfelt.

– Vi hadde fått en kjempestor utfordring. Hörl har kontrakt til 2018. Det ville vært veldig vanskelig å finne en erstatter for ham, sier Stöckl.

Daniel-André Tande bekrefter at han gjorde opp med sin betrodde servicemann. Og tok på seg all skyld for at klipsen i skoen ikke var satt skikkelig på plass før han slapp bommen og kjørte ovarennet.

– Hörl er en skikkelig dedikert person. For min del var det veldig viktig å fortelle at det ikke var noe han hadde gjort feil. Han er en ekstremt viktig person for oss på laget, som legger ned en utrolig jobb. Enkelt og greit var dette bare en svikt fra min egen siden, sier Daniel-André Tande.

PS! Tande hadde dagens lengste med 128 meter under trening i storbakken mandag formiddag. Hans kanskje hardeste konkurrent Kamil Stoch kunne ikke matche ham. VM-vinner fra normalbakken, Stefan Kraft fra Østerrike, sto over treningen.