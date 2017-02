Tandes «tabbe-binding» kan bli forbudt

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (22) klinket til med finaleomgangens lengste hopp. Men det holdt bare til 4. plass. Og nå kan bindingen som knuste drømmen om å vinne Hoppuka kanskje bli vraket av FIS.

– Det var veldig bra hopp, men det ble for svakt i 1. omgang. Jeg glemmer at man kan ha mye mer offensiv følelse i skiflyging, sier Daniel-André Tande.

Han banket til med 229 meter. Lengst i finaleomgangen. Men det ble den sure 4.-plassen igjen. Akkurat som i Willingen sist søndag. Stefan Kraft (Østerrike) vant. Foran Andreas Wellinger (Tyskland) og Kamil Stoch (Polen).

Andreas Stjernen ble nest beste norske med 15. plass. Robert Johansson endte på 27. plass.



Det var nesten 20.000 tilskuere på tribunene i den renoverte skiflygingsbakken hvor det er VM neste år. Mange av dem norske. De ble imidlertid snytt for den store lengdefesten. Andreas Wellinger satte bakkerekord med 234,5 meter. Men det går an å hoppe ti meter lenger med perfekte forhold i monsterbakken hvor Lars Grini ble førstemann i verden til 150 meter i 1967.



Renndirektør i hopp, Walter Hofer, bekrefter overfor VG at hoppbindingen som verdenseliten bruker vurderes endret foran neste sesongen. Man ser etter ny teknisk løsning. Han argumenterer med at bindingen gir begrensninger for det karakteristiske telemarknedslaget. Og at den i for stor grad utfordrer stildømmingen.

OMSTRIDT BINDING: Dette er bindingen på høyre ski til Daniel-André Tande som løsnet i det avgjørende hoppet i Bischofshofen-rennet. Her forklarer Daniel selv at denne delen som klikkes på plass i skoen spratt ut. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Jeg ser for meg at vi må gå litt tilbake i tid. Slik at hopperne kan sette et trygt nedslag. Slik det er nå lander de på én hel ski, mens den andre blir vridd, og fører til ubalanse i utkjøringen, sier Walter Hofer.

Tande sier til VG at han ikke har gjort seg opp noen mening om saken. Fordi det er helt nytt for ham.

– Jeg vet ikke helt. Men det er klart at en utstyrsendring vil føre til en ekstra jobb. Noen blir kjempefornøyd. Andre kommer sikkert til å bli forbannet, sier Tande.

Lege og mangeårig medlem av medisinsk komité i det internasjonale skiforbundet (FIS) – Inggard Lereim – sier til VG at det må en utstyrsendring til for å få bukt med skader på leddbånd og korsbånd. Og hevder han har tatt initiativ for en løsning i møter med hopp-toppene i FIS.

– Hovedgrunnen for å endre bindingen er at kneleddet blir tvunget ut i en kalvbeint stilling. Det øker risikoen for skader på leddbånd og fremre korsbånd. Vi ser ingen dramatisk økning i antall skader. Men vi arbeider for å minimere faren, fordi hver eneste skade er unødvendig, og setter utøvere ut av spill over lengre tid, sier Inggard Lereim.

Les også: Hevder FIS-topp ødela Tandes vinnersjanse i Willingen

Bindingen som benyttes i skihopp fikk for syv år siden navnet «Ammann-bindingen». Det var den sveitsiske storhopperen Simon Ammann (fire OL-gull) som introduserte en variant med et stag som er festet i hælen på hoppskoen med et klips. Og en frontbinding ikke ulik den som brukes i alpint.

Han tok konkurrentene fullstendig på sengen. Og vant to gull i Vancouver-OL. Siden har de dukket opp ulike varianter. Fordelen er at hopperne kan fly med «flate ski». Med det menes større bæreflate.

Leder av utstyrskomiteen i FIS, Bertil Pålsrud, bekrefter at man ser etter forbedringer. Men han er usikker på hva som vil skje. Og medgir at det er både fordeler og ulemper med «Ammann-bindingen».

– Vi ønsker å korrigere landingsproblematikken, men vi har ikke liggende noen ny binding på bordet. Hvis man går bort fra dagens binding som gir «flate ski», må hastigheten på hoppkanten økes, for å oppnå samme lengde i bakken, sier Bertil Pålsrud.

Verdenscup hopp menn i Oberstdorf, Tyskland lørdag, skiflyging (HS225):

1) Stefan Kraft, Østerrike 439,9 (227,5-218), 2) Andreas Wellinger, Tyskland 434,8 (234,5-222,5), 3) Kamil Stoch, Polen 425,4 (222,5-217), 4) Daniel-André Tande, Norge 418,2 (215,5-229), 5) Domen Prevc, Slovenia 410,9 (220-211), 6) Peter Prevc, Slovenia 392,8 (220-211,5), 7) Michael Hayböck, Østerrike 389,0 (207-215), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 386,2 (211,5-214,5), 9) Piotr Zyla, Polen 377,1 (214-203), 10) Richard Freitag, Tyskland 371,7 (195,5-214).

Øvrige norske: 15) Andreas Stjernen 361,7 (217,5-197), 27) Robert Johansson 315,7 (185,0-185,5).

Verdenscupen (16 av 27 renn):

1) Stoch 1038, 2) Tande 903, 3) Prevc 831, 4) Kraft 820, 5) Hayböck 578, 6) Maciej Kot, Polen 557, 7) Manuel Fettner, Østerrike 542, 8) Eisenbichler 509, 9) Wellinger 498, 10) Zyla 432.