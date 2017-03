Stöckl om oppvaskmøte med Tande: – Han la seg helt flat

LILLEHAMMER (VG) I 45 minutter snakket Daniel-André Tande (23) og Alexander Stöckl (43) ut om formsvikten til vinterens hoppkomet. Og nå er det to måneder siden sist Norge sto på seierspallen i verdenscupen.

Ikke nok med det. I kveld ble Lillehammer-rennet i hoppturneringen Raw Air avlyst på grunn av for sterk vind. Det blåste 6,5 sekundmeter i kastene. Farlig for hopperne konkluderte renndirektør i FIS Walter Hofer.

Revansjesugne norske hoppere pakket sammen – og satte kursen mot Trondheim (konkurranser onsdag og torsdag). Ikke siden polske Wisla (15. januar) har Norge vært å finne på seierspallen med Daniel-André Tande på annenplass. Det er ti konkurranser siden. Plusser man på to individuelle renn fra Lahti-VM blir bildet enda mer dystert.

Forrige vinter var situasjonen nesten helt motsatt. Det gikk ikke mange renn i verdenscupen uten at nordmenn ble hyllet blant de tre beste. Norge var beste nasjon totalt sett. Stöckl medgir at det er slitsomt nå.

Program for Raw Air 15. mars, Trondheim: Kvalifisering 16. mars, Trondheim: Individuelt 17. mars, Vikersund: Kvalifisering 18. mars, Vikersund: Lagkonkurranse 19. mars, Vikersund: Individuelt

– Det er overraskende fordi vi har stort potensial. Søndag hadde vi fire inne blant de ti beste i Holmenkollen. Og jeg har følelsen av at vi kunne rettet på statistikken hvis vi hadde fått hoppet her på Lillehammer, sier Alexander Stöckl.

På spørsmål fra VG om Stöckl – som har opplevd sammenhengende suksess siden han tok over for Mika Kojonkoski i 2011 – nå er inne i sin vanskeligste sesong svarer han bekreftende.

– Resultatmessig har det vær en vanskelig vinter. Og jeg føler med utøverne. Situasjonen vi har havnet i er vanskelig. Sesongen har vært tung en stund nå. Men til tross for det har Daniel-André Tande skapt blest rundt sporten vår. Han gjorde fantastiske ting i Hoppuka, og ligger på tredjeplass sammenlagt i verdenscupen. Vi har gode prestasjoner, men det synes ikke i media, fordi vi ikke er på bildene som blir tatt av seierspallen lenger, sier Stöckl.



At noe er fullstendig feil fikk landslagstreneren rett i fleisen etter Tandes kulhopp i mandagens kvalifisering i OL-bakken på Lillehammer. Hoppsjarmøren fra Kongsberg viste seg fra en helt annen side – gestikulerte med klapping og tommelen opp – henvendt til juryen.

Det førte til oppvaskmøte. Stöckl bekrefter at han snakket med Tande i 45 minutter etter det usportslige opptrinnet i bakken.



– Vi snakket ut om hans dårlige atferd. Han beklaget skikkelig, og la seg helt flat. Årsaken er at Daniel er frustrert. Han får det ikke til. Sesongen har vært lang, og han er kanskje sliten. Da koker det litt i hodet hans når han får et slikt hopp, sier Stöckl.

TIL TRONDHEIM: Tande pakket utstyret og reiste til Trondheim i kveld. Nå er det to måneder siden han var på seierspallen. Foto: , NTB scanpix

Daniel-André Tande sier til VG at det kom «mye godt» ut av møtet med sjefen.

– Sesongen har vært lang. Kanskje er jeg blitt mer sliten enn jeg har ønsket å innrømme. Jeg har merket det på lite energi og humørsvingninger. Det er blitt frustrasjoner ut av situasjoner som jeg tidligere har taklet med «fikser det i neste hopp», sier Tande.

Han medgir at resultattørken etter 15. januar har tatt på. Inntil Wisla vant han to renn (Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck) – og var seks ganger på podiet. Men det er verdt å merke seg at Tande har hele syv 4.-plasser.

– En 4. plass er ingen dårlig prestasjon, men det er vanskelig å jobbe seg opp til noe bedre med svingende humør. Det som irriterer meg mest er at jeg har mistet litt av kontrollen. Jeg kjenner ikke forskjellen på ulike hopp lenger, sier Tande.



