Stöckl før VM: – Hoppteknikk, sko og dress henger ikke sammen

OBERSTDORF (VG) Norske hoppere gjorde tidenes VM i Falun for to år siden. En reprise i Lahti er nesten bare å glemme hevder Alexander Stöckl (43).

Det er to hovedgrunner til dét. Tre av fire fra VM-suksessen har lagt opp; VM-kongen Rune Velta, Anders Bardal og Anders Jacobsen. Og de som skulle ta over er langtidsskadet (Kenneth Gangnes) – eller er ute av form (Johann Forfang og Anders Fannemel).

– Vi har mistet vår bestemann i Gangnes. Resten av laget er ikke hundre prosent i form. I tillegg henger ikke hoppteknikk og utstyr sammen for flere av dem, sier Alexander Stöckl.

Hopp i Lahti-VM: 24.02: Normalbakke, kvinner 25.02: Normalbakke, menn 26.02: Mixed lag 02.03: Storbakke, menn 04.03: Storbakke lag, menn

Han tviler sterkt på et nytt VM-eventyr. I Sverige for to år siden vant Velta gull i normalbakke. Han tok bronse i storbakke. I mixed ble det sølv. Og i lag for menn vant Norge gull for første gang på 22 år i et ski-VM.

– Det var et eksepsjonelt VM for Norge. Vi kan ikke regne med at det vi skal gjøre noe sånt igjen, sier Alexander Stöckl.

Han kan trøste seg med at Daniel-André Tande er i den absolutte verdenstoppen. Og at Maren Lundby har vunnet flere ganger i kvinnenes verdenscup i vinter.

– At vi har både Tande og Lundby i toppen forteller meg at vi er på riktig vei. De har potensial til å vinne. Uten dem hadde jeg vært veldig bekymret, sier Stöckl.

På spørsmål fra VG om tapet av Gangnes, Velta, Jacobsen og Bardal kan sammenligne med om norsk langrenn hadde mistet Petter Northug, Marit Bjørgen, Therese Johaug og Heidi Weng innenfor samme tidsrom - svarer østerrikeren.

– Vi må bare forholde oss til at noen gir seg. Men vi har fortsatt Tande som hopper på et veldig høyt nivå. Problemet er at det er et altfor stort gap mellom ham og resten av laget, sier Stöckl.

Og én ting til. Som Stöckl selv trekker frem: Norge er slått i utstyrskrigen – i hvert fall så langt i vinter.

– Ting henger ikke sammen. Det handler om ski, sko og dress - og tilpasning på individuelt nivå. Men vi jobber med saken. Og det ser bedre ut, sier Stöckl.

Han medgir at tre nasjoner har «stukket av» i utstryrskrigen. Det er ifølge han Østerrike, Tyskland og Polen.

– De tre nasjonene har gått en annen vei i forhold til hoppdress. Mens vi fortsatte på samme sporet som i fjor. Og nå ser vi at det ikke er bra nok. Vår spesialist Andreas Vilberg jobber med en annen søm og nytt snitt foran VM i Lahti, sier Stöckl.

– Så dere har tapt utstyrskrigen slik som du ser det?

– Du kan si det, ja. Svarer Stöckl.

– Er du bekymret 18 dager før VM starter?

– Nei. Men jeg blir det hvis vi er halvveis i VM, og vi ikke henger med, sier Stöckl.

Landslagstreneren trøster seg med at Daniel-André Tande fortsatt er i storslag. Selv om helgens to skiflygingsrenn i den nye monsterbakken i Oberstdorf bare endte med to 4.-plasser.

Kongsberg-gutten vant i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck i Hoppuka. Men som tabbet seg ut da han skulle gjøre sist hopp i kampen om sammenlagtseieren i Bischofshofen er nå oppe i syv 4.-plasser i vinter.

Tande har seks av syv norske pallplasser (Robert Johansson har 2. plass fra Innsbruck). Hoppere som Forfang og Fannemel. Begge med seier forrige sesong er for tiden hjemme i Norge for å trene. De får heller ikke være med til Japan og Sør-Korea (prøve-OL) hvor det skal hoppes fire renn før VM i Finland.

– Vi jobber hardt for å innhente det tapte. Rapportene hjemmefra er gode, sier Stöckl.

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, synes Norge fremstår med et mye svakere lag enn foran Falun-VM for to år siden.

– Både foran Falun og tidligere mesterskapet så har vi vært større favoritter til medaljer enn hva vi er nå. Så ærlig må vi være. Heldigvis har vi Daniel-André Tande og Maren Lundby. De kan redde vår ære i de individuelle konkurransene. I lagkonkurransene tror jeg vi er for langt unna, sier Johan Remen Evensen.

