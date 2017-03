Slik skal «Sølvguttene» vinne OL-gull om ett år

LAHTI (VG) Sølvguttene fra Lahti-VM skal bli gullgutter i Pyeongchang-OL neste år. Landslagstrener Alexander Stöckl (43) har allerede planen klar.

Norge har aldri vunnet gullmedalje i laghopping i olympiske leker. På tide at det skjer synes Stöckl. Siden øvelsen kom på det olympiske programmet i 1988 har Norge tre bronsemedaljer: I 1988 (Calgary), 2006 (Torino) og 2010 (Vancouver).

– Det er et stort mål for oss å vinne gull i lag, og det er drømmen til enhver hopptrener å lykkes med hele laget. Men vi må ha fire utøvere i toppform som hopper fantastisk godt. Støtteapparatet må fungere perfekt. Vi må ha det aller beste utstyret. Og vi må ha all mulig selvtillit når vi reiser til Sør-Korea neste år, sier Alexander Stöckl.

Finland best i laghopp Finland har vunnet laghopp (storbakke) flest ganger i ski-VM med syv gull. Østerrike har seks titler. Norge har vunnet tre ganger (1982, 1993 og 2015). Det er første gang Polen vinner VM-gull i lag.

Polen vant klart foran Norge og Østerrike med en utrolig stemning i den finske hoppmetropolen. Men Stöckl medgir at Lahti-VM har vært en tung jobb etter tidenes norske VM i Falun for to år siden med to gull, et sølv og en bronse.

– Jeg er stolt over at vi klarte å jobbe hardt gjennom et VM som ha vært vanskelig for oss, sier Stöckl.

Det så imidlertid ut til å bli nok en nedtur i går. Norge lå på 4. plass etter første omgang. Så bommet Anders Fannemel i sitt andre hopp (112,5 meter) som førstemann i finalerunde. Og østerrikeren innrømmer at han kjente på den ekle følelsen.

– Da Fannemel landet på kulen tenkte jeg at nå blir det vanskelig, sier Stöckl.

Men han slapp å engste seg veldig lenge. Johann André Forfang banket til med 138 meter. 2,5 meter over den gamle bakkerekorden til Andras Widhölzl fra 2006.

– Det var et kjempehopp av Forfang. Jeg så det på TV på toppen. Men det overrasker meg ikke, jeg har selv hoppet 140 meter her på trening, sier den finske hopplegenden Janne Ahonen til VG.

Stöckl sparte ikke på superlativene om drømmehoppet til Tromsø-gutten: – Det er noe av det råeste jeg har sett.

Forfang fikk Norge inn i medaljekampen. Og han skalv etter drømmehoppet.

– Jeg hadde aldri trodd at det var mulig å hoppe så langt i konkurranse her. Men det var utrolig godt. Jeg kjente tidlig i svevet at her kom jeg ikke til å lande på en stund, sier Forfang.

Han bekrefter at han fikk litt vondt i magen av Fannemels mislykkede hopp.

– Fannemel kunne ikke gjøre noe med det. Men da jeg fikk det skikkelig til var følelsen helt sinnssyk, sier Forfang.

Daniel-André Tande fulgte opp med 126 meter. Han var happy etterpå. Sølv var helt gull. Men han innrømmer at det har vært mentalt tøft i Lahti for vinterens hoppkomet. I de tre første konkurransene fant han aldri seg selv.

– VM har vært tungt. Men dette sølvet var en flott opptur. Det blir en liten feiring nå, sier Tande.

For ett år siden vant Norge lagkonkurransen i VM i skiflyging. Da var det Fannemel, Forfang, Tande og Kenneth Gangnes som utgjorde laget. Tande er optimistisk med tanke på OL-gull.

– Vi skal kline til i OL neste år. Men vi må jobbe beinhardt videre på det hopptekniske, det utstyrsmessige og det mentale, sier Tande.

Andreas Stjernen gjorde jobben som Norges ankermann. Endelig fikk han VM-medalje. Torsdag var han 0,6 poeng fra bronse i storbakkerennet.

– Det var på tide med medalje. Dette var en kjempemessig erstatning for bronsen som røk, sier Andreas Stjernen.