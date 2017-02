Sjekk hvilken Bayern München-stjerne som heiet på Tande & Co

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (22) klarte ikke å vinne dagens skiflyging i Oberstdorf – og endte på delt 4. plass. Men han fikk storfint besøk i «garderoben» av hoppfrelste Robert Lewandowski (28).

Den polske Bayern München-spissen hadde tatt turen til den renoverte skiflygingsbakken i den tyske hoppmetropolen – to timers biltur fra München – og storkoste seg da han fikk møte verdenseliten. Han lo høylytt da han ble intervjuet av den tyske statskanalen ARDs hoppekspert Dieter Thoma.

Lewandowski gjorde 1–0 da FC Bayern bare klarte 1–1 mot Schalke på i Allianz Arena lørdag. Og han hadde sikkert et håp om at landsmannen og verdenscuplederen Kamil Stoch skulle vinne i «prøve-VM» i skiflyging. Men han hygget seg like godt med østerrikeren Stefan Kraft – som er en stor FC Bayern-fan – og tyskernes bestemann Andreas Wellinger som hoppet til bakkerekord i 1. omgang med 238 meter.

Tande hoppet 225,5 meter i 1. omgang. Det var bedre enn Stoch (223 meter). Men for kort til å ta ledelsen. Han lå på delt 4. plass før finalen sammen med Peter Prevcs.

Wellinger banket til med 238 meter. Til enorm jubel fra om lag 20.000 tilskuere. Stefan Kraft var ikke mye dårligere og hoppet 235,5 meter like etterpå. Men gikk forbi poengmessig – på stil og vindkompensasjon – og ledet foran finalen.

Og da finalen skulle starte kom vinden inn dalen i Oberstdorf. Dermed ble rennet stoppet og 1. omgang ble sluttresultatet. Kraft vant for øvrig begge konkuransene i Oberstdorf.

– Vinden kom fra alle kanter. Forholdene ble helt umulige. Synd for Tande. Jeg tror han hoppet seg inn på seierspallen, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Robert Johansson hoppet 219 meter og kom på 14. plass. Andreas Stjernen (217 meter) tok 15. plassen.

UT PÅ BÅRE: Gregor Schlierenzauer fraktes ut på båre etter fallet i Oberstdorf. Han skal ha skadet høyre kne. Østerrikeren hopper neppe i Lahti-VM. Foto: Christof Stache , AFP

Lahti-VM går sannsynligvis uten hoppsirkusets store stjerne, Gregor Schlierenzauer, som skadet seg i kvalifiseringen til dagens renn i Oberstdorf. Østerrikeren med 53 verdenscupseiere (rekord) mistet kontrollen på skiene etter landingen på 201 meter.

Han ble liggende på sletta. Og holdt seg til høyre kne. Etter lang stopp i rennet ble han fraktet vekk på båre, og over i en ambulansen. Schlierenzauer hadde akkurat gjort comeback etter at han skadet et korsbånd i nettopp høyre kne under skikjøring i Canada for 11 måneder siden.

Ifølge landslagstrener Heinz Kuttin har Schlierenzauer store smerter i kneet. Det er helt usikkert om han kommer med til VM. De kommende dagene vil avgjøre.

