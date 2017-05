Norsk «mini-hoppuke» for jenter møter motstand

Norge har tatt initiativ til en hoppturnering for jenter over tre dager på Lillehammer i desember. Men de møter motstand internasjonalt.

– Det finnes krefter i den internasjonale skifamilien som ikke deler vårt syn på hvordan jentehopping skal utvikles, sier Clas Brede Bråthen.

Han er sportssjef for hopplandslagene. Og bekrefter overfor VG at Norges Skiforbund har foreslått for FIS (Det internasjonale skiforbundet) at jentene endelig får sin turnering. Og at det skjer første helg i desember i OL-bakkene på Lillehammer med to konkurranser i normalbakken – og finale i storbakken – med en sammenlagtvinner.

Guttene har Hoppuka (siden 1953) og Raw Air (siden 2017). På høy tid at jentene også får noe å strekke seg etter mener Bråthen.

– Jeg har et godt håp om at vi lykkes. Store viktige nasjoner som Tyskland støtter oss. Men jeg vet hvem vi skal bruke tid på for å snu den negative holdningen. Norges mening er at det må investeres i jentehopp internasjonalt, sier Bråthen.

Til uken skal FIS bestemme seg på vårmøte i slovenske Portoroz.



Det norske OL-håpet Maren Lundby som endte på 4. plass i Lahti-VM - etter rennledelsen før finalen - synes det er trist å oppleve at jentehopping fortsatt ikke er likestilt med det guttene driver med. Hun har tidligere uttalt at de som tar beslutningene ikke virker som de har innsyn nok. Og gjentar kritikken.

– Det ville vært veldig kjedelig dersom det blir nei til Lillehammer-trippel, og det vil oppleves som et steg tilbake for jentehopping, sier Maren Lundby.

Hun velger i utgangspunktet i være optimistisk. Flere konkurranser og flere renn i storbakker det hun ønsker seg. Sist vinter fikk hun sitt store gjennombrudd med fire seiere i verdenscupen.

– En turnering som denne vil fange ekstra oppmerksomhet, og føles som en «kickstart» på sesongen. Jeg ser på det som en ekstra motivasjon i treningsarbeidet, sier Maren Lundby.

Til uken hopper hun på plast på Lillehammer. Uken etter er det treningssamling i Østerrike.

PS! Samme helg som jentene hopper på Lillehammer er det verdenscup i langrenn og kombinert i OL-anleggene fra 1994.

