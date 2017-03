Norge vil ha Ljøkelsøy hjem fra Tyskland: – Vil vurdere kontrakt

VIKERSUND (VG) Roar Ljøkelsøy (40) kan bli en del av det nye trenerteamet i det norske hopplandslaget fra neste sesong.

Det bekrefter sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen overfor VG.



Ljøkelsøy sier at han vil vurdere et kontraktsforslag fra Norges Skiforbund



– Vi skal snakke med Roar Ljøkelsøy om han vil bytte farge på jakken sin. Selvfølgelig er det interessant, sier Clas Brede Bråthen.

– Blir det endringer i det norske trenerteamet for at han skal inn?



– Det blir ikke nødvendigvis slik at noen går ut, men at det kan bli andre roller, sier Clas Brede Bråthen.



Vil styrke seg på utstyrssiden



Etter en middels sesong for hopplandslaget hvor den store oppturen var Daniel-André Tandes rennseiere i Hoppuka–Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck–varsler Bråthen endringer.

Han bekrefter for VG at Norge vurderer å ansette en ressursperson på utstyrssiden. Og at de har en liste med navn fra Polen, Østerrike og Tyskland som de vil sjekke ut.



– Vi har et bilde på hvem som holder et høyt nivå, og hva vi ønsker oss, sier Bråthen.



Ljøkelsøy (fire VM-gull i skiflyging) har pendlet mellom sitt bosted i Trondheim og jobben som hopptrener i Tyskland i snart ett år. Det har vært en suksess som trenerassistent for de tyske hopperne.

Han har jobbet sammen med hovedtrener Werner Schuster på ettårskontrakt. Og de har fått fart på Tysklands nye hoppstjerne Andreas Wellinger – som imidlertid tapte sammenlagtseieren i Raw Air til Stefan Kraft– etter et totalt mislykket hopp i finaleomgangen i Vikersund.

– Clas Brede Bråthen må gjerne komme med kontraktsforslag, sier Roar Ljøkelsøy.

– Men har du lyst?

– Det kommer litt an på. Men jeg har fått et hint om at Tyskland vil ha meg med videre. Det blir gjerne slik når man lykkes. Men jeg må vurdere et kontraktsforslag fra Norge, svarer Ljøkelsøy.

