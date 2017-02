VIERUMÄKI (VG) Hoppledelsen og Johann André Forfang (21) benekter at det var vekt-pining som gjorde at det norske VM-håpet besvimte før søndagens mixed-konkurranse.

– Det svartnet for meg, fortalte Forfang på tirsdagens pressekonferanse i Vierumäki.

– Det skyldtes blodtrykksfall og var klart ubehagelig.

Forfang måtte plutselig erstattes av Andreas Stjernen rett før konkurransen, der Norge ble nummer fem.

– Jeg ble veldig svimmel og fikk tunnelsyn. Jeg la meg nedpå, og det gikk litt over. Så reiste jeg meg fort, og det bare svartnet for meg, forklarte 21-åringen om hva som skjedde da han besvimte.

Les også: Ny nedtur for Norge i hopp

– Jeg brukte kvelden til å hvile og sove godt. Jeg følte meg kjapt normal igjen, sa Forfang.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen forklarer slik hvorfor det ikke ble gitt noen detaljer om dette i hoppbakken søndag:

– Jeg fikk høre at de pårørende var orientert, men jeg visste ikke nøyaktig hvem som visste hva. Derfor ville jeg være forsiktig med å gå ut med for mye. Jeg ville ikke at de pårørende skulle bli unødvendig bekymret ved for eksempel å høre at Johann hadde besvimt, sier Bråthen.

Les også: Stöckl om VM-nedturen: – Det er mitt ansvar

Medisinsk koordinator for hopplandslaget Lars Haugvad sier at «besvimelser kan skje hvem-som-helst».

– Årsaken hadde ikke noe med vekt eller ernæring å gjøre. Vi følger opp disse utøverne tett fra dag til dag.

– Det som skjedde med Johann, er ikke annerledes enn det som skjer når en tar en blodprøve eller er i en veldig stressende situasjon. Det er en veldig følelsesladet reaksjon. Man blir emosjonelt uvel og resultatet er besvimelse.

De norske hopperne fortalte deretter om at de må slanke seg, men at dette skjer under kontrollerte forhold.

– 90 prosent av Norges befolkning ønsker å slanke seg. Vi klarer det. Og vi gjør det under under kontrollerte forhold, forklarte Tom Hilde og Anders Fannemel til norske journalister.