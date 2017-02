Maren Lundby hoppet for VM-gull - ble nummer fire

LAHTI/OSLO (VG) Maren Lundby (22) ledet etter 1. omgang, men landet for tidlig i den andre og ble nummer fire.

Etter å ha tatt ledelsen i 1. omgang, satt Lundby alene igjen på toppen i finaleomgangen.

I potten: VM-gull i Lahti.

Carina Vogt hadde levert et hopp på 96,5 meter, og ledet.

Maren Lundby landet etter 91 meter, og måtte slukøret innse at hun ikke klarte å levere VM-medalje i Lahti.

Skuffelsen lå tykt utenpå Kolbukam-hopperen da lystavlen viste at den ytterste sure fjerdeplassen var fasit.

Hun var til slutt 3,4 poeng bak japanske Sara Takanashi på bronseplass, og 6,9 bak den tyske gullvineren Carina Vogt.

Yuki Ito tok sølvet.

– Dessverre har hun ikke taklet det mentale presset, mente NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Ledet etter glimrende førsteomgang

For 22-åringen hadde et utgangspunkt som gjorde at forventningen om medalje vokste frem.

Som tredje siste hopper i 1. omgang landet Lundby etter å ha fløyet i 99,5 meter. Hun fikk 18,0 gange tre som tellende poeng, og ledet med 3,3 poeng på Carina Vogt før to hoppere gjenstod.

Lundby eksploderte i glede etter landingen, og man kunne se at det betydde mye for 22-åringen at det løsnet etter noen trøblete treningshopp i bakken.

– Det var skikkelig godt å få til et bra hopp i det rennet her. Det var skikkelig digg, sa totningen til NRK, som følte seg bedre enn under trening i Lahti.

Like etter Lundbys kjempehopp ventet hennes argeste konkurrenter denne sesongen, den japanske duoen Sara Takanashi og Yuki Ito, på toppen.

Ito klarte ikke å følge opp Lundbys hopp, og landet etter 97 meter. Hun var 4,2 poeng bak Lundby før finaleomgangen.

Takanashi landet etter 98 meter, og var 2,7 bak Lundby før det hele skulle avgjøres.

Fikk SMS av Ruud i pausen

Roger Ruud og Kenneth Gangnes har vokst opp og bodd rundt en mil unna hjemstedet til Lundby på Bøverbru. De følgte begge nøye med på 1. omgangen fra Lahti.

– Jeg sendte henne en melding nå i pausen. Jeg skrev at hun sitter der fordi hun er best. Det er fort gjort å glemme det da man sitter der alene på toppen. Men jeg sa alltid det til meg selv, og det funket hvertfall, sa Ruud til VG etter Lundbys førstehopp.

Gangnes - som fortsatt trener seg opp etter korsbåndsskaden - var imponert.

– Det er ganske rått. Det at hun leverer med det ganske store presset folk har satt på henne er imponerende, sa Gangnes.

– Det har nok preget henne på et vis, det er umulig at det ikke gjør det, sier Gangnes, som tror Lundby takler presset.

Ruud var på sin side imponert over roen Lundby viste.

– Hun hoppet så rolig og avbalansert. Man så da hun tråkket til på hoppkanten at dette ble bra, sa Ruud, som bedyret at det var ekstra gøy at en lokal gjør det sterkt.

– Klart det. Nå mangler vi jo bare Kenneth, gliste Ruud.

Men til slutt holdt det akkurat ikke til medalje.

