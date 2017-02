Lundby fikk SMS av Roger Ruud før finalehoppet

LAHTI/OSLO (VG) Maren Lundby (22) leder etter 1. omgang i Lahti. Før sistehoppet fikk hun lykkønskninger av Roger Ruud.

– Jeg sendte henne en melding nå i pausen. Jeg skrev at hun sitter der fordi hun er best. Det er fort gjort å glemme det da man sitter der alene på toppen. Men jeg sa alltid det til meg selv, og det funket hvertfall, sier Ruud til VG.

Da har han akkurat sett Maren Lundby ta ledelsen etter 1. omgang i VM-hoppingen i Lahti.

Som tredje siste hopper i 1. omgang landet Kolbukam-hopperen etter å ha fløyet i 99,5 meter. Hun fikk 18,0 gange tre som tellende poeng, og ledet med 3,3 poeng på Carina Vogt før to hoppere gjenstod.

Lundby eksploderte i glede etter landingen, og man kunne se at det betydde mye for 22-åringen at det løsnet etter noen trøblete treningshopp i bakken.

– Det var skikkelig godt å få til et bra hopp i det rennet her. Det var skikkelig digg, sa totningen til NRK, som følte seg bedre enn under trening i Lahti.

Like etter Lundbys kjempehopp ventet hennes argeste konkurrenter denne sesongen, den japanske duoen Sara Takanashi og Yuki Ito, på toppen.

Ito klarte ikke å følge opp Lundbys hopp, og landet etter 97 meter. Hun er 4,2 poeng bak Lundby før finaleomgangen.

Takanashi landet etter 98 meter, og er 2,7 bak Lundby før det hele skal avgjøres.

22-åringen har i løpet av sesongen vokst frem som et av de største norske medaljehåpene i hoppbakken i Lahti.

I Lahti viste fredag ettermiddag hvorfor.

Se også: Video av en ung Lundby

Gangnes: – Rått

Roger Ruud og Kenneth Gangnes har vokst opp og bodd rundt en mil unna hjemstedet til Lundby på Bøverbru.

– Det er ganske rått. Det at hun leverer med det ganske store presset folk har satt på henne er imponerende, sier Gangnes til VG, som fortsatt trener seg opp etter korsbåndskaden.

– Det har nok preget henne på et vis, det er umulig at det ikke gjør det, sier Gangnes, som tror Lundby takler presset.

Ruud var på sin side imponert over roen Lundby viste.

– Hun hoppet så rolig og avbalansert. Man så da hun tråkket til på hoppkanten at dette ble bra, sa Ruud, som bedyret at det var ekstra gøy at en lokal gjør det sterkt.

– Klart det. Nå mangler vi jo bare Kenneth, gliste Ruud.

Til finalen i VM-debuten

Lundby blir imidlertid ikke den eneste norske i finalen.

17 år gamle Silje Opseth sikret seg også en plass blant de 30 beste i Lahti. VM-debutanten fikk 94,8 poeng for hoppet på 83 meter.

Det holdt til en 29. plass i 1. omgang.

Norges tredje hopper, Anniken Mork, klarte ikke å kvalifisere seg

– Skulle gjerne hatt noen ekstra meter der. Jeg klarte ikke å sitte ordentlig oppe på beinene i sittestillingen, sa Mork til NRK.

Åtte dager siden: Lundby sviktet i OL-bakken

Dermed tok Silje Opseth et stikk i kampen om en av plassene på mix-hoppingen, hvor to kvinner og to menn skal kjempe om VM-medalje førstkommende søndag.

– Jeg kjenner litt på det nå. Det er noe jeg tenker på. Jeg har veldig lyst til å være med der, sa Anniken Mork.

Se også: Lundby jakter historiske Sagen